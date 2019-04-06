Автомарафон в честь 683-летия со дня рождения Амира Темура пройдет в Ташкенте 7 апреля. Организаторами выступают Академия Вооруженных Сил и Управление безопасности дорожного движения ГУВД столицы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Протяженность автопробега составит 25 км. Он пройдет с 9:00 до 12:00, стартовав с 1-го контрольно-пропускного пункта Академии ВС (бывшая площадь Пушкина).

Военнослужащие академии в одежде воинов эпохи Амира Темура проедут по проспекту Мустакиллик и Малой кольцевой дороге, проспектам Бунёдкор и Алишера Навои.

Во время проведения автомарафона на указанных улицах будет ограничено движение.



