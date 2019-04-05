Водитель автомобиля Spark Ф. Ю. 4 апреля на перекрестке улиц Дурмон и ТКАД в Яшнабадском районе сбил инспектора дорожно-патрульной службы, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Сотрудник дорожно-патрульной службы был госпитализирован. По этому факту ведется расследование.

В этот же день на территории махалли Шуркишлок Асакинского района Андижанской области водитель Lacetti С. Т., не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем «Москвич-412» под управлением А. Н., который двигался по встречной полосе.

По данным пресс-службы МВД, двое пассажиров «Москвича» скончались на месте от полученных травм. Водитель Lacetti и третий пассажир автомобиля «Москвич» были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.