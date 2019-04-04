Контрольные пакеты шести предприятий, входящих в состав компании «Узкимёсаноат» Узбекистан планирует реализовать инвесторам, в том числе иностранным. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 3 апреля.

Речь идет о химических предприятиях «Ферганаазот» (с условием доведения мощности производства аммиака до 660 тысяч тонн, карбамида — до 600 тысяч тонн, аммиачной селитры — до 700 тысяч тонн и азотной кислоты — до 530 тысяч тонн в год), «Самаркандкимё» (с условием организации экологически безвредного производства продукции), «Биринчирезинотехника заводи», Кунградский содовый завод (с условием расширения производственных мощностей с 200 до 450 тысяч тонн в год) и Дехканабадский калийный завод (с условием организации производства гранулированного хлористого калия, сульфата калия и других видов солей калия)

Пакеты продаваемых акций варьируются от 51% до 100%.

Кроме того, 70,54% государственных акций в уставном капитале «Кукон суперфосфат заводи» передаются сингапурской компании «Индорама» по выкупной стоимости в размере 4,3 млн долларов с принятием инвестиционных и социальных обязательств по увеличению мощности производства суперфосфата до 63 тысяч тонн.

Кроме того, документом одобрена Программа развития химической промышленности на 2019−2030 годы, предусматривающая реализацию 31 инвестиционного проекта расчетной стоимостью 12,1 млрд долларов, в том числе 1,7 млрд долларов за счет прямых иностранных инвестиций и кредитов.

Средства будут направлена на модернизацию, расширение действующих и создание новых энергоэффективных мощностей по производству азотных, фосфорных, калийных и сложных минеральных удобрений, в том числе на базе «Навоиазот», «Самаркандкимё», «Ферганаазот», «Кукон суперфосфат заводи», «Аммофос — Максам», Дехканабадского калийного завода, а также в городе Янгиере Сырдарьинской области и Тамдынском районе Навоийской области.

Программа планирует создание совместно с компанией «Узбекнефтегаз» новых производств по выпуску полимерной продукции, в том числе полиэтилентерефталата (ПЭТ), поливинилхлорида (ПВХ), синтетического каучука, полистирола, полиуретана, полиола, акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) пластика, полиакрилонитрила (ПАН), с участием иностранных компаний.

Документ также нацелен на создание на базе предприятий химической отрасли Узбекистана производственных кластеров по выпуску меламина, метиламина, формальдегидной, карбамидно-формальдегидной и меламин-формальдегидной смол, этилацетата, пищевой соли, бикарбоната натрия, хлоруксусной кислоты, нитрата натрия, бутилацетата, тринатрий фосфата, нитроцеллюлозы, реагентов, катализаторов и химических добавок для металлургической, нефтегазовой и текстильной промышленности, а также полимерных фитингов, биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП), средств химической защиты растений и действующих веществ для их производства.