Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта провел в Бухаре совещание с участием хокимов и актива Бухарской области и ее районов, руководителей министерств и ведомств. «Газета.uz» приводит основные тезисы выступления главы государства, показанного по телеканалу «Узбекистан 24».

Отношение людей

«Меняется мнение людей или нет? Как воспринимают простые люди текущую политику в Узбекистане? Все наши дела направлены, в первую очередь, на [защиту] интересов народа. У Бухары большой потенциал, здесь проживают 2 миллиона человек. От Каракуля до Шафиркана, наши люди ждут, что и до их улиц, района дойдут реформы. Как мы должны добиться этого? Я хорошо знаю условия Бухары, тяжелые условия. Не будет результата, если мы не опустимся на землю и не начнем работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно».

Пример для других регионов





«Бухара должна быть примером, во всех сферах. Здесь есть семь священных пиров. Бухара должна быть первой с точки зрения честности, добросовестности, творчества и науки. Я четко вижу, какими могут быть итоги 2019 года для Бухары. Своим самоотверженным трудом мы можем добиться поставленных целей. Представьте: заканчивается первый квартал, у Бухары в бюджете остается более 100 млрд сумов, в прошлом году не было и 1 млрд сумов. Но я не удовлетворен этим показателем. Для чьих интересов послужат эти 100 млрд сумов? Для интересов населения Бухары. Эти деньги пойдут в Пешкунский район, Каракульский район, для водо- и газоснабжения, малообеспеченным семьям. За счет чего это происходит? Экономика делает первые маленькие шаги. Я уверен, что если мы выполним поставленные задачи, то к первому кварталу следующего года [в бюджете] останется 250−300 млрд сумов. При нынешних темпах развитиях по итогам года у хокима останется до 1 трлн сумов. Какую продукцию надо производить в том или ином районе, чтобы выйти на рынок? Что нужно делать, чтобы прокормить людей?»

«Райское место»





«Бухара — это райское место. Как бы это ни было сложно, мы должны изменить свое мировоззрение. Мы [живем] в эпоху исследований и образования. Если в старом кластере в Ромитанском районе работали 436 человек, то в новом — 3800 человек. Зарплаты увеличиваются в разы. В создание предприятия было вложено почти 75 млн долларов, а доход получен на 61 млн долларов. В Узбекистане тоже должны быть богатые люди… Я готов дать орден и носить на руках честных предпринимателей».

Современные города и программа реновации

«Три города — Гиждуван, Каган и Каракуль — в течение пяти лет превратим в современные города. Создание города — это не смена названия, нужно создавать инфраструктуру, строить дома. С точки зрения урбанизации старые дома нужно постепенно, [предварительно] сообщив людям, заменять новыми четырех-пятиэтажными домами. В первую очередь, нужно удовлетворить людей, которые живут в ветхих, „сырых“ домах, без канализации. Мы должны научить людей жить в современных условиях. Мы как государство должны сделать это, не сидеть на месте».

Повышение покупательской способности





«Раньше мы говорили: приусадебные участки, малый бизнес, [но] не давали ни сума. Была агитация, но агитация не пойдет, нужны средства. Поэтому в этот раз мы впервые выделяем 500 млрд сумов. Мы придем в дома, сделаем теплицы, посадим лимоны, выкупим их. Это на примере одного лимона. И по другим направлениям будет так же. Почему? Если мы не повысим покупательскую способностью малоимущего населения, люди не смогут платить за свет, газ, детский сад, вообще не смогут посещать базар. Это не кредит, а готовые деньги».

Сады «под ключ»

«Сами создадим сады площадью 3−4 га. По желанию людей будем давать им в аренду по 10−20 соток на основе лизинга. Цель — чтобы не было ни одного незанятого человека в Бухаре. Продукцию будем покупать сами. Это меры для удовлетворения населения. Можно продолжать сидеть без дела, но наши дети, внуки будут недовольны. Мы должны все работать».

«Туристический перекресток» и сохранение Старого города

«С какой бы страной я ни общался по поводу религии ислам, все говорят, в первую очередь, о Бухаре. Стоит вопрос, правильно ли распоряжается Бухара своими возможностями? К сожалению, нет. Наши предки оставили нам такой подарок. Когда же мы начнем им пользоваться? Сегодня должны. Мы должны превратить Бухару в туристический перекресток. У нас нет права сносить Старый город Бухары. Бухара должна остаться собой. Земля Бухары — это золото».





С учетом того, что 46% населения Бухарской области не обеспечено питьевой водой, отсутствует система канализации, 5000 км дорог требуют ремонта, президент поручил направить в эти сферы 1,3 млрд долларов.

На совещании отмечалось, что сегодня более 35 тысяч женщин в Бухарской области не обеспечены работой, тревогу вызывает женская преступность. Глава государства указал, что до конца года необходимо решить социальные проблемы женщин, трудоустроить их, принять необходимые меры, чтобы они не совершали преступления, и превратить Бухарскую область в образцовый регион, где эффективно решаются все вопросы, волнующие женщин.

Диалог с народом / Шафирканский район

Кахрамон Абдуллаев: У меня есть два предложения, чтобы включить Шафирканский район в ряды развитых районов. Первое: если построить линии на двух газораспределительных станциях, то это даст возможность развития промышленности. Второе: учитывая, что Шафирканский район находится в пустынной зоне, 1000 га богарной земли предлагаю присоединить к свободной экономической зоне (СЭЗ) «Бухоро-агро». Тогда появились бы возможности для возведения теплиц.

Председатель правления «Узтрансгаза» Баходир Эшмурадов: Уважаемый президент, действительно, как сказал наш аксакал, в Шафирканском районе есть две ГРЭС. Было предложено создать промышленную зону на расстоянии 7 км. Мы изучаем этот вопрос, реализуем проект. В то же время мы выполняем комплектацию семикилометрового трубопровода. Дай бог, до 1 июля закончим работы и введем в строй трубопровод, Шавкат Миромонович.

Президент: Насчет второго предложения по присоединению к «Бухоро-агро» никаких проблем нет. Хоким области подготовит предложение, мы внесем изменения. Есть еще кто-нибудь из Шафиркана?

Гулчехра Хошимова: Я учительница по английскому языку в специализированной школе №55. У меня есть просьба к вам от имени молодежи Шафирканского района. Я была очень воодушевлена, увидев здание Центра молодежи в центре области. Нам бы тоже очень хотелось иметь такое здание в нашем районе. Спасибо за внимание.

Стоящие слева направо: Кахрамон Куранбаев, Ачилбай Раматов, Абдукаххор Тухтаев.

Президент: Куранбаев (председатель Союза молодежи Кахрамон Куранбаев), поедешь [в Шафирканский район]… 50 на 50, я дам 50% денег, 50% — у хокима области есть, 100 млрд сумов, он не знает, куда их направить (смех в зале). Покажи мне проект центра и езжай туда, ускорь проект. Ачилбай Джуманиязович (первый вице-премьер, министр транспорта Ачилбай Раматов) и Тухтаев (министр строительства Абдукаххор Тухтаев) помогут ускорить проект.

Каракульский район

Тимур Рузиев: Я являюсь директором специализированной общеобразовательной школы-интерната №1 Каракульского района. Школа находится в приспособленном здании. Спортзала нет. Мы хотим попросить вас отремонтировать и дать нам здание профессионального промышленного колледжа в центре города. Мы обещаем завоевать золотые, серебряные медали не только по математике, но и по физике и химии.

Президент: Шерзод (министр народного образования Шерзод Шерматов), езжайте туда вместе с Маджидовым (министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов), обсудите этот вопрос с хокимом. Я не против. Будет правильно, если мы отремонтируем школу по математике.

Курбонгул Халимова: Я председатель махаллинского схода граждан «Хужалар». Исходя из желаний населения и учитывая высокую степень засоленности почвы, прошу вас оказать практическую помочь в выведении соли из подземных вод.

Аброл Вахабов и Шавкат Хамраев.

Президент: Действительно, это правильный вопрос. Если не избавиться от засоленности почвы, то не получится выращивать продукцию. Пусть Вахабов (советник премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы Аброл Вахабов) возьмет под контроль, вместе с Хамраевым (министр водного хозяйства Шавкат Хамраев) они обсудят проблему со специалистами.

Файзулла Бебутов: Я ветеран труда. Честно говоря, услышав вашу речь, мое сердце воодушевилось. Когда вы сказали, что включите Каракуль в список городов, которые через три-четыре года станут современными, то я чуть не вскрикнул. От имени 170-тысячного населения Каракуля я хочу вас поблагодарить. Кроме того, ваше внимание к Каракулю, строительство школ также воодушевляет. Еще один вопрос касательно программ «Обод кишлок» и «Обод махалла». В одном из отдаленных кишлаков нашего района Акалтыне, который попал в программу, благоустроили махаллю «Бозор». Наше население посещает это место как место для паломничества и ждет, когда же наши махалли будут такими же. За эти дела вам спасибо от народа Узбекистана… Ваши слова я воспринял как наставление, если до этого мы не особенно интересовались делами соседей, не спрашивали, какие сложности они переживают, то с сегодняшнего дня мы станем помощниками нашим председателям махалли, хокимам.

Президент: Небезразличный человек для меня верный человек. Вы сказали про программу «Обод кишлок»… это самый правильный путь. Потому что наши поселки тоже должны быть благоустроены, должны быть хорошие дороги — не на бумаге, а на деле. Я дам дополнительное поручение — распространить «мирзачульский опыт» (по программам «Обод кишлок» и «Обод махалла») и в Каракульском районе.

Пешкунский район

Сано Джумаева: Я являюсь руководителем Научно-практического исследовательского центра «Оила». Есть два предложения. Для увеличения числа туристов в поселок Афшона (в 40 км от Бухары — ред.), где родился наш великий предок Абу Али Ибн Сино, окажите помощь по капитальному ремонту 311 км и 327 км на автотрассе 4R48, а также помочь с проведение водопровода в 43 поселка нашего района.

Абдурахмон Абдувалиев и Музаффар Салиев.

Президент: Поручение Абдувалиеву (председатель Госкомитета по автомобильным дорогам при Минтранспорта Абдурахмон Абдувалиев) и Салиеву (министр жилищно-коммунального обслуживания Музаффар Салиев). Не дожидаясь денег, Абдувалиев, ты — со своего счета, Салиев, ты — со своего счета, сделаете то, что сказали. Потом поговорите с хокимом, примите решение и предоставите мне отчет.

«Не жалея себя»

«Великое государство все уважают. Давайте думать не о себе, а о внуках. Мы обязаны обеспечить спокойствие нашим внукам, к тому времени, когда они достигнут нашего возраста. Если будем благодарными, будем трудиться, тогда будут решены поставленные задачи. Чтобы оправдать доверие населения, я не жалел себя и не буду жалеть и дальше. Но и моя команда тоже не должна жалеть себя. Если в течение трех-четырех лет будете работать в таком же ритме, ведя диалог с население, выполняя обещания, то с Бухарской областью никакая область не сравнится. Потенциал и возможности Бухары безграничны».

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала, как проходили встречи Шавката Мирзиёева с активом Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей (см. ссылки по теме).