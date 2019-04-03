Кабинет Министров Украины в среду установил запрет на нерегулярные полеты между в Россию. Исключение составили рейсы, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Международного комитета Красного Креста и Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, сообщило агентство «Униан».

Решение было принято после того, как кандидат в президенты Юрий Бойко и представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук совершили прямой авиаперелет в Москву для переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Украина закрыла воздушное пространство для российских авиаперевозок в октябре 2015 года. Российским авиакомпаниям было также запрещено использовать воздушное пространство Украины для транзитных полетов. В качестве ответного шага Росавиация запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию.

Из Москвы в Киев и обратно самолетом теперь можно долететь только транзитом через третьи страны.