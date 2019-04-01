С 1 апреля в Грузии запрещено производить, импортировать и продавать одноразовые пластиковые пакеты. Их заменят биоразлагаемые и биодеградирующие пакеты, сообщило издание Agenda.

Производство или импорт пластиковых пакетов при первом нарушении повлекут за собой штраф в 500 лари (около 185 долларов), при повторном правонарушении — штраф 1000 лари (около 371 долларов).

Министерство сельского хозяйства Грузии отметило, что в 2014 году на каждого жителя страны в год приходилось в среднем 525 использованных пластиковых пакетов, в то время как, например, в Ирландии этот показатель составлял 14 пакетов, в Дании и Финляндии — 4.

Грузия начала поэтапно отказывать от пластиковых пакетов с октября 2018 года. Тогда в стране запретили продавать или бесплатно выдавать покупателям, производить или импортировать одноразовые полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон.

Ранее Европарламент запретил производство и продажу одноразовой посуды на территории Евросоюза с 2021 года. Под запрет попали пластиковые столовые приборы, ушные палочки и трубочки для напитков. Влажные салфетки, гигиенические прокладки, табачные фильтры должны маркироваться, если они сделаны из пластика.