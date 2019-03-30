Веломарафон Шымкент-Ташкент, приуроченный к году празднования года Казахстана в Узбекистане, прошел 30 марта. Соревнование было организовано по инициативе Федерации велосипедного спорта Узбекистана и Федерации велоспорта Казахстана, сообщили «Газете.uz» в Министерстве спорта.

Протяженность велопробега, стартовавшего от акимата Шымкента, составила 130 км. Для велогонщиков на пути был организован «Зеленый коридор».

Торжественный финиш велопробега был организован у здания посольства Казахстана в Узбекистане, где состоялась культурная программа для всех участников.

Большинство участников марафона — любители велоспорта из Узбекистана и Казахстана. Самому старшему участнику 62 года, младшему 10 лет.

В веломарафоне приняли участие около 150 велосипедистов из Казахстана и около 100 спортсменов из Узбекистана.



