В условиях стремительного развития информационных технологий, характеризующихся высоким уровнем развития программных и телекоммуникационных систем, меняются требования, предъявляемые к программно-техническому обеспечению банков.

Учитывая постоянное увеличение требований к качеству предоставляемых услуг, «Узпромстройбанк» начал модернизацию собственной IT-инфраструктуры по выпуску и обслуживанию пластиковых карточек международных платежных систем, таких как Mastercard, Visa, UnionPay International и JCB.

В качестве партнера выбрана одна из ведущих международных компаний по построению автоматизированных систем в области безналичных расчетов — компания OpenWay Group (Бельгия). Сотрудничество с OpenWay Group позволит усовершенствовать свою банковскую платформу, повысив ее надежность, безопасность, скорость и производительность. Это позволит клиентам банка получать современные банковские услуги в любом месте и в любое время.

Многолетний опыт OpenWay Group позволит организовать межбанковский свитчинг между другими процессинговыми центрами республики и банками-партнерами, которые обслуживаются в процессинговом центре «Узпромстройбанка».

На базе продуктов решения WAY4 планируется осуществление проектов, которые позволят банку и банкам-партнерам, обслуживаемым в его процессинговом центре, внедрить новые продукты и сервисы. Среди них бесконтактные платежи, выпуск виртуальных карт, международных кредитных карт и карт с рассрочкой платежа, а также развитие электронной коммерции на основе технологии 3D secure.

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