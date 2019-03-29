Главой Центрального командования Вооруженных сил США назначен генерал морской пехоты Кеннет Маккензи. Ранее эту должность занимал генерал генерал Джозеф Вотел.

В церемонии смены командующего, прошедшей 28 марта в Тампе (Флорида), участвовали руководители министерств и ведомств США и стран, входящих в зону ответственности Центкома, а также представители коалиции (всего около 1000 человек). Среди участников была и делегация Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

И. о. министра обороны США Патрик Шанахан отметил заслуги уходящего в отставку генерала Джозефа Вотела, его достижения в период службы в рядах ВС США на протяжении почти 40 лет и подчеркнул умелое руководство Центкомом в сложные времена.

Он особо отметил проводимую в течение четырех с половиной лет в Сирии и Ираке в составе коалиции из 74 стран и международных организаций операцию по ликвидации «Исламского государства», которая достигла своей кульминации на прошлой неделе.

Патрик Шанахан также отметил усилия Центкома под руководством генерала Вотела по убеждению руководство движения «Талибан» сесть за стол переговоров с правительством Афганистана в целях достижения мира, обучения, консультированию и оказанию помощи афганским силам безопасности, а также разрешению гуманитарного кризиса в Йемене.

До назначения Кеннет Маккензи был помощником начальника штаба командования Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Он занимал должность директора по стратегическому планированию. С 2017 года был председателем Объединенного комитета начальников штабов в Пентагоне.