Футболист сборной Китая Вэй Шихао навестил полузащитника сборной Узбекистана Отабека Шукурова, которому нанес тяжелую травму в матче за третье место на международном турнире China Cup в понедельник, сообщила газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, китайский нападающий подарил узбекистанцу кресло-коляску и корзину с фруктами на следующий день после товарищеской встречи.

Вэй Шихао за нарушение на Отабеке Шукурове получил желтую карточку. У полузащитника сборной Узбекистана зафиксировали перелом голени, из-за чего он пропустит до двух месяцев. После этого инцидента китайского футболиста раскритиковали в социальных сетях, назвав его действия «позорными» и «злонамеренными».

Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», за который выступает Вэй Шихао, дисквалифицировал его на месяц.

«Клуб решил временно отстранить Вэй Шихао на один месяц, и игрок должен обратиться отдел кадров команды, чтобы провести глубокий самоанализ. Клуб решит, будет ли он исключен из команды на основании этой проверки», — говорится в сообщении «Гуанчжоу Эвергранд».

Нападающий публично и в частном порядке принес извинения. «Мне очень жаль, и я не ожидал, что мой подкат может нанести такую серьезную травму. Я понял, что он тяжело травмирован, и мне очень жаль за этот фол. Ноги очень важны для футболиста, и никто не хочет травмировать кого-то. Я долго не трогал мяч до фола. Я пытался замедлить их темп», — заявил Вэй Шихао.

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая Фабио Каннаваро вступился за своего игрока.

«Вэй — способный игрок с особыми характеристиками. Он лучше атакует, чем защищается. Вэй — не плохой парень. Его самоотверженность и стремление выиграть игру привели к этому инциденту», — сказал итальянский специалист.