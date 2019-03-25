Национальная сборная 25 марта провела заключительный матч за третье место против Китая на международном турнире China Cup-2019, сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

Встреча прошла на стадионе Guanxi Sports Center и завершилась победой подопечных Эктора Купера со счетом 1:0. Таким образом, сборная Узбекистана завоевала третье место. Автором единственного гола на 35-й минуте стал Эльдор Шомурадов.

Составы

Узбекистан: Санжар Кувватов, Акмаль Шорахмедов, Анзур Исмаилов, Ислом Тухтаходжаев, Олег Зотеев, Одил Хамробеков, Отабек Шукуров, Жавохир Сидиков (Достон Хамдамов, 70), Икром Алибаев, Жалолиддин Машарипов, Эльдор Шомурадов (Темурходжа Абдухаликов, 72). Запасные — Акбар Тураев, Жавохир Илёсов, Достон Турсунов, Одил Ахмедов, Марат Бикмаев, Даврон Хашимов, Фаррух Сайфиев, Егор Кримец, Сардор Мирзаев.

Китай: Ян Жунлинг, Занг Лингпенг, Фу Хуан, Гао Зунйи (Ванг Ганг, 58), Ли Анг, Ву Ши (Пенг Шинли, 67), Тан Лонг, Хи Чао (Хао Жунмин, 58), Занг Хиувей, Донг Хуешенг, Веи Шихао. Запасные — Лу Венжун, Шие Пенгфей, Фенг Шиаотинг, Зенг Ченг, Ванг Йонгпо, Лиу Янг, Ванг Далей.

В субботу сборная Узбекистана по футболу уступила команде Уругвая во втором полуфинальном матче турнира, встреча завершилась со счетом 0:3.

Статистика





Видео