19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения среди молодого поколения. Глава государства предложил руководителям подарить книги из личной библиотеки школам и районам. Премьер-министр Абдулла Арипов поделился коллекцией из 82 книг со школой №5 Джаркурганского района Сурхандарьинской области, инициативу поддержали и другие руководители.

«Газета.uz» предложила руководителям разного уровня рассказать о 10 книгах, которые они советуют прочитать каждому. Министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов назвал книги, которые он рекомендует прочесть каждому.

1. «Овод», Этель Лилиан Войнич

2. «Три коня», Пиримкул Кадыров

3. «Мартин Иден», Джек Лондон

4. «Тихий Дон», Михаил Шолохов

5. «Хаджи-Мурат», Лев Толстой

6. «Сокровища Улугбека», Адыл Якубов

7. Стихотворение «Лицом к лицу», Абдулла Орипов

8. «Звезды над Самаркандом», Сергей Бородин

9. «И дольше века длится день», Чингиз Айтматов

10. «Я — Темур, властитель вселенной», Марсель Брион

Ранее 10 рекомендуемых книг представили директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов, генеральный прокурор Отабек Муродов и министр юстиции Русланбек Давлетов.