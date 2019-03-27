19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения среди молодого поколения. Глава государства предложил руководителям подарить книги из личной библиотеки школам и районам. Премьер-министр Абдулла Арипов поделился коллекцией из 82 книг со школой №5 Джаркурганского района Сурхандарьинской области, инициативу поддержали и другие руководители.

«Газета.uz» предложила руководителям разного уровня рассказать о 10 книгах, которые они советуют прочитать каждому. Министр юстиции страны Русланбек Давлетов назвал книги, которые сыграли важную роль в его жизни.

«И дольше века длится день», «Плаха», Чингиз Айтматов «Юристы будущего», Ричард Сасскинд «Столкновение цивилизаций», Сэмюэл Филлипс Хантингтон Статьи и работы Макса Вебера «21 урок для 21 века», Юваль Ной Харари «Преступление и наказание», Фёдор Достоевский «Государство», Платон «Шайтанат» («Царство бесов»), Тохир Малик «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», Абу Наср аль-Фараби Учебники по истории Узбекистана и Всемирной истории

«У каждого человека есть книга, порой и не одна, которая сыграла важную роль на определенном этапе его жизни. Перефразировав философа, можно сказать: „Человек есть то, что он читает“. Действительно, читая, мы не только расширяем словарный запас, начинаем думать по-другому. В числе значимых произведений для меня — роман Чингиза Айтматова „И дольше века длится день“ („Асрга татигулик кун“). Впечатлили меня в свое время и размышления Макса Вебера о рационализации», — рассказал «Газете.uz» Русланбек Давлетов.

В ближайшие дни глава Минюста намерен подарить школе Шаватского района Хорезмской области, где он учился, около 100 книг из личной библиотеки.

Ранее 10 рекомендуемых книг представили директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов и генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов.