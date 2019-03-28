Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения Узбекистана в среду провели в Ташкенте межсекторальное совещание по запуску Национальной программы по контролю распространения устойчивости к противомикробным препаратам на 2019−2023 годы. Усилия межсекторальной группы, включающей Государственный комитет по ветеринарии и Министерство сельского хозяйства, поддерживают специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ).

Программа контроля распространения устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) имеет важнейшее значение для борьбы с устойчивостью распространенных инфекций к антибиотикам в Узбекистане. Сейчас антибиотики некорректно и чрезмерно используются для людей и животных, их часто дают без наблюдения специалиста, в результате быстро развивается устойчивость к ним, констатирует ВОЗ.

Такие опасные инфекционные заболевания, как пневмония, туберкулез, ВИЧ/СПИД, малярия, а также тяжелые заболевания у животных становятся устойчивыми ко всем имеющимся лекарствам. Лечение многих распространенных состояний, таких как осложнения при родах, инфекции у новорожденных, а также многие хирургические процедуры станут вскоре рискованными или невозможными. Инфекции и мелкие травмы, которые поддавались лечению десятилетиями, могут снова стать причиной смерти миллионов людей, предостерегает ВОЗ.

В борьбе с УПП должны объединиться все секторы: лица, принимающие решения, медработники и пациенты, фермеры, ветеринары и производители пищевых продуктов.

«Проблема устойчивости к противомикробным препаратам является одной из самых сильных глобальных угроз здоровью и благосостоянию людей, которая требует безотлагательной подготовки мер и действий, — подчеркнула постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер. — Цели развития тысячелетия помогли замедлить распространение ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза и ускорили снижение материнской и детской смертности. Но УПП может повернуть время вспять все эти достижения, а также угрожает прогрессу в достижении связанных со здоровьем Целей в области устойчивого развития. Пришло время действовать».

«В отношении УПП существует ряд проблем, с которыми сталкивается Узбекистан: мало что известно о распространенности УПП в стране, эти данные неопределенного качества; система постоянного эпиднадзора отсутствует. Согласно отчету Всемирного банка, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью представляет серьезную угрозу для борьбы с туберкулезом в Узбекистане», — отметила глава представительства ВОЗ Лиан Куппенс.





В стране широко распространена практика продажи антибиотиков без рецепта в аптеках и ветеринарных аптеках. В этих условиях только совместные скоординированные усилия всех вовлеченных сторон при поддержке правительства и Министерства здравоохранения могут обеспечить успех в борьбе с УПП, сказала Лиан Куппенс.

Участникам совещания был представлен проект постановления Кабинета Министров об утверждении Национальной программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на 2019−2023 годы.

В нем подчеркивается, что несмотря на достигнутые успехи в борьбе с УПП, не решен ряд системных вопросов, в том числе «существует практика нерационального и нерегулируемого использования противомикробных препаратов в области охраны здоровья населения и животных, а также недостаточное применение эффективных методов профилактики инфекций».

В проекте также отмечается неудовлетворительная база микробиологических лабораторий в учреждениях лечебно-профилактической помощи и ветеринарии.

Согласно предложенному участникам проекту постановления, Минздрав и Госкомветеринарии совместно с Советом Министров Каракалпакстана и хокимиятами областей и Ташкента должны разработать и внедрить комплекс мер по запрету безрецептурной продажи противомикробных препаратов в аптеках. Госкомветеринарии и Минсельхоз должны будут обеспечить снижение «нерационального применения противомикробных препаратов, в том числе в профилактических целях и в качестве стимуляторов роста».

Директор Центра стандартизации сельского и водного хозяйства при Минсельхозе Анвар Джуманов отметил, что для качественной реализации национальной программы необходима ее финансовая поддержка, и в обсуждении ее реализации должны принимать участие представители министерств финансов, экономики, инвестиций и внешней торговли, инновационного развития и другие ведомства, которые смогут донести актуальность мер по борьбе с УПП до производителей лекарственных препаратов, фермерских, дехканских хозяйств — производителей животноводческой продукции и других потребителей. Для качественной реализации программы необходимо будет выделить государственные инвестиции и увеличить инвестиционную привлекательность борьбы с УПП, предложил он.

В настоящее время проект постановления рассматривается в экспертных кругах, заинтересованных министерствах и ведомствах и пока не вынесен на общественное обсуждение.