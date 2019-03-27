Жолт Харфаш — венгерский инженер-энергетик, в разные годы работал в министерстве экономики и транспорта, министерстве национального развития Венгрии по атомной тематике. Принимал участие в подготовке решения парламента 2009 года о расширении атомной электростанции «Пакш» и в разработке энергетической стратегии Венгрии, принятой в 2011 году.

— Для чего нужна вода атомным реакторам ВВЭР-1200?

— Есть два основных назначения воды для реакторов типа ВВЭР — это теплообмен и охлаждение.

Основной принцип работы АЭС заключается в том, что в результате атомной реакции выделяется большое количество тепла, которое нагревает воду, преобразуя ее в пар. Пар под давлением вращает турбину, которая преобразует механическую энергию в электрическую.

В современных АЭС используется двухконтурная система: первый контур, в котором циркулирует вода из реактора, — замкнутый, вода в нем циркулирует по кругу с помощью насосов. Тепло из первого контура передается воде второго контура, которая моментально закипает, превращается в пар и вращает турбину. Вращательное движение генерирует электричество в генераторе, установленном на общем валу c турбиной. Пар, выходящий из турбины, затем поступает в охладитель, где он снова преобразуется в жидкое состояние.

Важно отметить, что вода из первого контура никак не контактирует с водой второго контура, что положительно сказывается на безопасной эксплуатации АЭС и делает невозможным радиоактивное загрязнение воды, сбрасываемой в конечный поглотитель (водоем, градирня, море).

— Можно ли строить АЭС вдали от водоемов?

— В качестве окончательного поглотителя тепла, которое требуется отводить от атомной электростанции, могут использоваться несколько вариантов в зависимости от условий данной площадки: если поблизости есть река с большим притоком воды или море, охлаждение электростанции может быть решено с помощью этой воды, и это безопасно.

Например, на площадке АЭС «Пакш» в Венгрии используется охлаждение пресной водой из Дуная. Важно отметить, что эта вода не меняет своих свойств после использования, так как находится в контуре, который никак не связан с реактором.

Там, где нет достаточного количества пресной или морской воды для охлаждения, применяются градирни с «сухой» или «мокрой» системой охлаждения. В этом случае охлаждающая вода циркулирует между градирней и конденсатором. Таким образом, можно эксплуатировать атомную электростанцию и вдали от больших потоков воды и морей, если есть возможность компенсировать потери воды во время испарения из близлежащих небольших источников воды.

— Какой объем воды будет образовываться ежегодно? Будет ли очищаться отработанная вода и что с ней будет дальше?

— Атомные электростанции имеют проверенную систему для очистки отработанной воды. Вся отработанная вода первого контура подвергается переработке, в результате чего образуется чистый конденсат, который полностью лишен радиоактивного загрязнения и затем вновь используется в первом контуре.

Годовой объем сточных вод для двух блоков с реакторами ВВЭР-1200 может составлять около 88 тысяч кубических метров в год, которые благодаря очистке не представляют никакого риска для окружающей среды.

На АЭС «Пакш» ведется постоянный экологический мониторинг для того, чтобы предотвратить попадание любых загрязняющих веществ в окружающую среду, включая мониторинг температуры охлаждающей воды, которая не должна превышать установленные нормы при попадании в реку. Данные экологического мониторинга строго контролируются компетентными венгерскими ведомствам, включая атомный надзор, а также ведомства в сфере надзора водного хозяйства. Все данные опубликованы на сайтах АЭС и соответствующих контролирующих органов.

— Будет ли возвращаться вода, задействованная в системах охлаждения АЭС, обратно в водоем?

— Это возможно, потому что она не представляет никакой угрозы природе.

— Безопасно ли продолжать на водоеме, куда возвращается вода из АЭС, развивать водные виды отдыха и рыбную ловлю?

— Да, использование этих вод для спорта и отдыха абсолютно безопасно. Именно поэтому, безусловно, стоит развивать водные виды спорта и рыбалку. К примеру, в Венгрии местные рыбаки активно рыбачат на участке Дуная ниже устья канала, исходящего от АЭС «Пакш».

— Как АЭС может повлиять на биоразнообразие в своих окрестностях? Озеро Тузкан и водохранилище Тудакуль (определены как перспективные площадки для строительства АЭС в Узбекистане — ред.) имеют рыбохозяйственное значение, являются важными орнитологическими территориями Как строительство и работа АЭС повлияет на ихтиофауну водоемов?

— Ни строительство, ни эксплуатация электростанции не влияют на биоразнообразие окрестностей, включая орнитофауну и ихтиофауну. Защитная зона вокруг АЭС обеспечивает полный покой для дикой природы. Также важно отметить, что атомная электростанция не выделяет углекислый газ и другие загрязняющие вещества во время своей работы, поэтому ее эксплуатация не влияет на качество воздуха.

Справка: Айдар-Арнасайская система озер, в которую входит озеро Тузкан, включена в Список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции. Среди атомных станций есть, по меньшей мере, еще одна близ водоема из Рамсарского списка — Запорожская атомная станция в Украине, построенная в советское время, находится примерно в 30 км от поймы Семь маяков.

— Оба водоема, которые в Узбекистане рассматриваются как потенциальные площадки для строительства АЭС, — минерализованные, солоноватые. Имеет ли это какое-либо значение для использования их вод в охлаждении?

— Для охлаждения может использоваться как пресная, так и соленая вода. В мире много АЭС, расположенных на морском побережье и использующих морскую воду.

— Каковы риски загрязнения окружающей среды при строительстве и работе АЭС и как они будут управляться в проекте АЭС?

— В атомной энергетике безопасность, включая безопасность окружающей среды, имеет приоритет над любым другим аспектом. Во время строительства и эксплуатации атомной электростанции доступны все технологические решения и системы управления, с помощью которых можно гарантировать, что никакое загрязнение не может попасть в окружающую среду. В период работы атомной электростанции в контролируемых условиях образуется относительно небольшое количество твердых и жидких радиоактивных отходов низкой и средней активности, управление которыми следует философии «сбора, контроля и инкапсуляции (изоляция с целью исключения отрицательного влияния на окружающую среду — ред.)». Поэтому не следует ожидать загрязнения при соблюдении технологических норм.