Заместитель генерального директора агенства «Узатом» Бахром Мансуров рассказал, как проходят изыскательские работы по выбору площадки для строительства атомной электростанции, на семинаре Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 февраля в Ташкенте.

«На сегодня инженерные изыскания, а это самый емкий этап в процессе выбора площадки, проводятся в двух регионах — в районе озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области и в районе водохранилища Тудакуль на стыке Навоийской и Бухарской областей», — сообщил он.

На озере Тузкан в северо-восточной части Узбекистана разрабатываются три площадки. Две из них расположены в береговой зоне на расстоянии примерно 4−5 км, третья — в 15 км от береговой зоны.

При этом Бахром Мансуров отметил, что озеро Тузкан имеет естественное происхождение и окружено солончаками, минерализация воды составляет примерно 7−8 гр на литр.

На водохранилище Тудакуль изыскания проводятся на четырех площадках, все они прилегают к береговой зоне.

Бахром Мансуров отметил, что работы по инженерным изысканиям на Тудакуле закончены на 98%, сейчас проходит обработка данных и подготовка к производству отчетов.

«Мы столкнулись с рядом проблем в этом регионе, — сказал замгендиректора. — На площадках №1 и №2 — высокая сейсмоактивность, грунты имеют большое содержание гипса. Поэтому основные работы генподрядчика сосредоточились на площадках №3 и №4».

Бахром Мансуров подчеркнул: чтобы грамотно выбрать площадку, необходимо проводить не только инженерные изыскания. Профильные министерства и ведомства начали работы по строительству объектов внешней инфраструктуры и коммуникаций.

«Рассматриваются технико-экономические расчеты, привязанные не к площадке, а к региону в целом, чтобы в процессе оценки мы смогли выбрать грамотное и безопасное техническое решение», — отметил замгендиректора.

Выбору площадки, пояснил он, предшествует работа по сбору исходных данных, анализу и оценке в плане ядерной безопасности. При этом должны учитываться воздействие внешних событий природного и техногенного происхождения, характеристики площадки, окружающей среды, плотности и распределения населения и другие характеристики внешней зоны с точки зрения возможностей мер аварийного реагирования.