Акционерно-коммерческий банк «Туронбанк» запустил грандиозную акцию вместе с MasterCard. При оплате покупок картой MasterCard «Туронбанка» можно выиграть автомобиль Chevrolet Nexia и множество других приятных призов.

Для участия в акции нужно:

пополнить карту MasterCard на сумму не менее 100 долларов США;

совершить покупку на любую сумму данной картой MasterCard.

Каждый участник акции получает шанс выиграть памятные призы: брендированные флэш-накопители, внешние аккумуляторы, беспроводные наушники и так далее.





Если разовая оплата с карты составит более 50 долларов США, то ее владелец автоматически становится участником розыгрыша главного приза — автомобиля Chevrolet Nexia. Чем больше будет оплачено покупок на сумму более 50 долларов США, тем выше шанс выиграть автомобиль.

Открыть карту MasterCard в «Туронбанке» можно совершенно бесплатно.

Акция продлится до 1 июня 2019 года.

В феврале в гостинице Wyndham Tashkent прошла церемония награждения победителей конкурса от «Золотой Короны» и «Туронбанка».

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«Туронбанк — знак стабильности».

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