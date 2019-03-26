Акционерно-коммерческий банк «Туронбанк» запустил грандиозную акцию вместе с MasterCard. При оплате покупок картой MasterCard «Туронбанка» можно выиграть автомобиль Chevrolet Nexia и множество других приятных призов.
Для участия в акции нужно:
- пополнить карту MasterCard на сумму не менее 100 долларов США;
- совершить покупку на любую сумму данной картой MasterCard.
Каждый участник акции получает шанс выиграть памятные призы: брендированные флэш-накопители, внешние аккумуляторы, беспроводные наушники и так далее.
Если разовая оплата с карты составит более 50 долларов США, то ее владелец автоматически становится участником розыгрыша главного приза — автомобиля Chevrolet Nexia. Чем больше будет оплачено покупок на сумму более 50 долларов США, тем выше шанс выиграть автомобиль.
Открыть карту MasterCard в «Туронбанке» можно совершенно бесплатно.
Акция продлится до 1 июня 2019 года.
В феврале в гостинице Wyndham Tashkent прошла церемония награждения победителей конкурса от «Золотой Короны» и «Туронбанка».
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