Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший 25 марта с официальным визитом в Абу-Даби, в отведенной для делегации Узбекистана резиденции принял заместителя премьер-министра, министра внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейха Сайфа бин Заида Аль Нахаяна, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждены вопросы взаимодействия в сфере общественной безопасности. Достигнута договоренность об обмене делегациями и опытом в этом направлении.

Ранее в понедельник Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей и мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахаяна, а также возложил венок к мемориалу «Вахат аль-Карама» («Оазис достоинства»).





Во вторник пройдут переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.