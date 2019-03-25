Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и издательский дом Elsevier 23 марта подписали соглашение о создании платформы рецензируемых научных журналов вузов республики, сообщила пресс-служба ведомства.

Электронная платформа на базе Digital Commons (Bepress) объединит 41 научный журнал с применением конфигурации двойного слепого рецензирования (double-blind peer review).

Платформа, используемая Йельским и Стэнфордским университетами, как ожидается, позволит повысить качество научных журналов Узбекистана и создать цифровой архив узбекской науки.

Как отметила региональный директор по Центральной Азии Elsevier Алия Оспанова, это стратегический шаг для интернационализации науки Узбекистана, возможность показать всему миру исследования ученых, а также повышение конкурентоспособности локальных изданий и внедрение рецензирования.

В рамках сотрудничества стороны проведут обучение, координацию и сертификацию редакторов научных журналов. Кроме того, будет разработан дизайн и логотип изданий, проведена регистрация и перерегистрация ISSN (международных стандартных серийных номеров), а также созданы репозитории научных статей в формате цитируемых метаданных.