В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила пресс-служба ведомства.

Начальником Управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка ГУВД Ташкента назначен полковник Муродилла Аликариев.

Подполковник Камолиддин Умаров стал директором Джизакского академического лицея МВД, майор Исмоил Аманов — начальником организационного управления УВД Джизакской области.

Управление координации деятельности ОВД Намангана возглавил подполковник Авазбек Хужахонов, Мингбулакское РОВД — полковник Мухаммаджон Дадажанов, Нарынское РОВД — майор Умаржон Абдувалиев.

Начальником ОВД Каттакургана в Самаркандской области стал майор Отабек Мухаммадиев, майор Баходир Ибрагимов возглавил Акдарьинское РОВД.

Майор Шухрат Абдуллаев стал возглавил Управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Каракалпакстана.