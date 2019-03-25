В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила пресс-служба ведомства.
Начальником Управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка ГУВД Ташкента назначен полковник Муродилла Аликариев.
Подполковник Камолиддин Умаров стал директором Джизакского академического лицея МВД, майор Исмоил Аманов — начальником организационного управления УВД Джизакской области.
Управление координации деятельности ОВД Намангана возглавил подполковник Авазбек Хужахонов, Мингбулакское РОВД — полковник Мухаммаджон Дадажанов, Нарынское РОВД — майор Умаржон Абдувалиев.
Начальником ОВД Каттакургана в Самаркандской области стал майор Отабек Мухаммадиев, майор Баходир Ибрагимов возглавил Акдарьинское РОВД.
Майор Шухрат Абдуллаев стал возглавил Управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Каракалпакстана.