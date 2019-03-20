Учредители туристической базы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала» пытаются обжаловать в суде решение хокима Ташкентской области, «чтобы проверить, насколько работают законы в Узбекистане». Об этом в интервью «Газете.uz» после заседания в Нурафшанском городском административном суде заявил владелец базы Али Тухтаев.

19 марта суд отказался признавать решение хокима Ташобласти Гуломжона Ибрагимова об изъятии турбазы недействительным.

«Мы хотим посмотреть, как работают законы, которые подписывает наш президент, стоит ли дальше вкладывать. Если они работают, то есть смысл развивать здесь долгосрочный бизнес, а не „купил-продал“. Можно купить, продать и уехать. Больно то, что ты вкладываешься в большое дело, которое требует много времени. Долгосрочные проекты требуют соблюдения законов при действующем президенте и после него. Мы должны быть уверены в законе, чтобы продолжать свое дело. Почему мы сейчас судимся? В душе уже хочется взять деньги и уехать развиваться в другую страну. У нас есть наброски. Но пока есть возможность, такая практика, мы хотим попробовать выиграть дело», — сказал он.

«С 2007 года (год покупки турбазы — ред.) я все делал по закону, — продолжил он. — Мы работали с той властью. Убеждали вкладывать свои деньги, говорили, что это ваше, никто не тронет, инвестируйте. Сейчас новые законы, новые люди. Мы хотим посмотреть на эту законность, чтобы можно было дальше работать в этой стране. Мы здесь родились, мы любим эту страну, она многое нам дала. Поэтому нам больно. Я коренной житель этого города. Мы любим свое место, поэтому хотим развивать его».

Кроме того, Али Тухтаев хочет убедиться, что его дети и внуки смогут работать в Узбекистане, где исполняются законы.

«Поэтому сейчас мы должны здесь изучить, насколько работают эти законы, чтобы наши дети и внуки могли здесь работать, чтобы мы были уверены в этом. Но на сегодняшний день суд показал нарушение процедуры. Мы привели доводы, ссылались на изданные законы», — отметил владелец турбазы.

При покупке туристической базы «Янгиабад» сумма инвестиционных обязательств для получения прав собственности составили 260 млн сумов, стоимость самого объекта — 240 млн сумов.

«Инвестиционные обязательства были выполнены еще в 2010 году. В этом году мы закрываем кредит на 3 млрд сумов. Его мы взяли до открытия конвертации. Чтобы посчитать сумму вложений, нужно взять курс доллара на момент возникновения инвестиционных обязательств и пересчитать их по нынешнему курсу. Нужно учесть и частные вложения», — указал он.

Ранее мы сообщали, что после передачи на баланс хокимията Ангрена база может перейти в ведение Национальной гвардии. Предприниматель напомнил, что до приобретения турбаза была на балансе хокимията, а до этого — у пограничников в течение двух лет.

«Они стояли два года и поняли бессмысленность назначения на этом месте. Вокруг Янгиабада и турбазы расположены военные части в поселке Ирташ, в ущелье Карабалсай, в Кураминском хребте и в стороне Чаткала. Между ближайшей границей и турбазой есть несколько населенных пунктов. У нас три границы — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. На ближайшей границе в Ангрене уже стоят пограничники. До границы с Кыргызстаном почти 200 км. Граница с Казахстаном за Бричмуллой, где много погранпостов. Есть турбаза Chatcal Mountains, которая стоит на границе с Киргизией. Чтобы попасть к ним на отдых, надо получить пропуск и проехать через пост. То есть Chatcal Mountains может работать близ границы. Никто не претендует на эти места, несмотря на то, что там тоже был прорыв вооруженных боевиков со стороны Киргизии в 2000 году», — рассказал Али Тухтаев.

Временно исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма Абдулазиз Аккулов отмечал, что турбаза является стратегическим объектом, напомнив о событиях 1999 года, когда был прорыв боевиков в районе горнолыжной базы «Янгиабад».