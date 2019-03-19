Нурафшанский городской административный суд Ташкентской области на заседании 19 марта отказал в удовлетворении заявления владельцев туристической базы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала», чью землю собирается изъять областной хокимият.
Как передает корреспондент «Газеты.uz», судья Хусан Хамидов отказался признавать решение хокима области Гуломжона Ибрагимова №53 от 25 января 2019 года недействительным.
На первом судебном заседании, на котором отсутствовал представитель хокимията, юрист турбазы Азимджон Рахматов выступил с заявлением, указав на нарушения областной администрацией законодательства об изъятии земли.
Во вторник на заседание пришли начальник юридической службы хокимията области Абдумутал Асроров, выступивший в качестве доверенного лица хокима Гуломжона Ибрагимова, и помощник прокурора Нурафшана Ж. Суваров. В зале суда также присутствовал основатель турбазы «Янгиабад» Али Тухтаев.
Турбаза «Янгиабад» в марте.
Ходатайство юриста об истребовании распоряжения Кабмина №42-фм, на которое в своем решении ссылается хоким Ташкентской области, не было удовлетворено. Судья объяснил это тем, что он по своей инициативе направил запрос в хокимият области, представитель которого представил письмо с ответом на судебном заседании.
В письме указывалась ссылка на статью 5 Земельного кодекса Узбекистана «Компетенция органов государственной власти областей, города Ташкента в области регулирования земельных отношений»:
«изъятие из всех земель, за исключением особо ценных продуктивных орошаемых земель, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, земель пригородных и зеленых зон городов, опытных полей научно-исследовательских организаций и учебных заведений, покрытых лесной растительностью, — независимо от размеров».
Юрист отметил, что в представленном письме отсутствуют разъяснение распоряжения правительства и копия самого документа. Судья заявил, что даст правовую оценку действиям хокимията.
В своем выступлении представитель хокимията Абдумутал Асроров указал, что решение об изъятии турбазы было принято для государственных и общественных нужд, с учетом защиты прав и интересов предпринимателя.
«Мы предлагаем предпринимателю равноценную замену — 10 га земли на 10 га земельного участка, где он хочет», — сказал он.
Юрист задал несколько вопросов Абдумуталу Асророву:
1. В вашем решении №53 от 25 января 2019 года содержится ссылка на распоряжение Кабинета Министров №42-фм от 23 января 2019 года, о чем оно?
Ответ: Об изъятии земельного участка для государственных и общественных нужд.
2. Можете представить суду это распоряжение для ознакомления?
Ответ: Я с собой не принес его.
Ходатайство юриста об истребовании документа не было удовлетворено.
3. Каким образом оно повлияло на принятие вами решения об изъятии земельного участка для государственных и общественных нужд именно у туристической базы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала»? Там прямо это указано?
Ответ: За ним последовало решение хокима Ташкентской области. Изъятие необходимо для государственных нужд.
4. С какой именно целью производится изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд? Почему эта цель не указана в решении, как того требует Земельный кодекс, указ президента №5495 от 1 августа 2018 года и постановление Кабинета Министров №97 от 25 мая 2006 года?
Ответ: Для государственных и общественных нужд.
Юрист требовал указать, для каких именно целей, которые четко прописаны в УП-5495, но не получил ответа. Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд допускается исключительно в следующих целях:
- предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон;
- выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров;
- обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;
- строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей;
- исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Госбюджета, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями президента Узбекистана.
5. Было ли принятое решение об изъятии земель утверждено Кенгашем народных депутатов, как этого требует закон «О государственной власти на местах»?
Ответ: Нет, не было, поскольку сессия Кенгаша еще не проходила. Она проходит раз в квартал или два раза в год.
6. Есть ли юридическое заключение областного управления юстиции по проекту решения хокима согласно статьям закона «О нормативно-правовых актах»?
Ответ: Нет, [экспертиза] не проводилась. Решение хокима не является нормативно-правовым актом, требующим правовой экспертизы. В год хокимы выпускают тысячи решений. По статье 5 Земельного кодекса у хокима есть полномочие изымать землю для госнужд. Никаких нарушений законодательства не было.
7. Была ли пройдена процедура по согласованию с землепользователем до принятия решения об изъятии?
Ответ: Да, проходили.
8. К чему пришли стороны в ходе обсуждения?
Ответ: Он (Али Тухтаев — ред.) не согласился.
Представитель заявителя сообщил, что Али Тухтаева только поставили в известность о предстоящем изъятии, вручив письмо хокима Ангрена. О принятом решении также сообщили, вручив решение хокима Ташкентской области.
9. Проводилось ли открытое обсуждение с заинтересованными лицами турбазы «Янгиабад» о выгодах и издержках такого решения?
Ответ: Да, обсуждалось. Участвовали хоким Ангрена, его заместитель по инвестициям. Владельцу земли все объяснили.
Али Тухтаев не для протокола сообщил, что обсуждения не было.
10. У вас есть документ, подтверждающий такое обсуждение?
Ответ: Да, есть.
Представитель хокимията представил копию справки за подписью руководителей государственных органов о том, что они провели беседу с собственником «Янгиабад. Жемчужина Чаткала», но без подписи Али Тухтаева.
В своих заверщающих выступлениях Азимджон Рахматов заявил, что была предоставлена вся необходимая информация, доказывающая, что хокимият нарушил ряд процедур, предусмотренных законодательством при принятии решения об изъятии земли, и попросил признать это решение недействительным.
Юрист также указал, что владельцы турбазы, купившие объект в 2007 году, выполнили все инвестиционные обязательства в размере 260 млн сумов и получили ордер на собственность в 2010 году. Они и по сей день продолжают инвестировать и развивать объект, сказал он.
Начальник юридической службы хокимията Абдумутал Асроров сказал, что решение хокима соответствует действующему законодательству. Он отметил, что решение было принято с учетом защиты прав и интересов предпринимателя и попросил отказать в удовлетворении заявления представителей турбазы.
Помощник прокурора Нурафшана Суваров также попросил отказать в удовлетворении заявления и предоставить все необходимые документы, которые запрашивали представители «Янгиабад. Жемчужина Чаткала».
Судья Хусан Хамидов примерно на 6−7 минут удалился в совещательную комнату и, вернувшись, сообщил о решении отказать в удовлетворении заявления.
«Газета.uz» писала о ситуации вокруг турбазы в начале февраля. По сообщению сотрудников турбазы, 22 января сюда приехали представители Национальной гвардии. О том, что землю изымают, Али Тухтаеву сообщили лишь на следующий день, а решение хокима он увидел только 26 января.
Надир Як
Улучшаем инвестиционный климат!
Oybek Kuchkarov
Вот вам независимость суда. В Америке так бы не поступили
Rustam Abdullaev
А что товарищ ожидал? Что возьмут и отменят? Признают право частной собственности? Не то документ, не тот суд, не та страна
Алишер Давлетов
Не совсем понял!? Так оставляют в собственность турбазу Тухтаеву или нет?
Makhkam Rasulbaev
Приходите инвесторы, мы вам все условия создадим, чес слово..
Оксана Кристаллович
Очень зря, что отнимают!!! Многие поймут!!!
Bul Kud
п-п-п-правосудие, инвесторы welcome
Farruh Turgunov
Решение суда возмутительно, оно противоречит половине упомянутых в статье законов.
izzet sheyhaliev
Дааааа
Ну терпения Али Тухтаеву!
Будем надеяться что все решится по закону
Djavdat Shakhnoza
До тех пор пока будут приниматься подобные безосновательные решения без должной компенсации потерь собственника, ждать “прямых“ или “непрямых“ — любых инвестиций не нужно! Ни один инвестор не поверить государству которое отбирает земли без объяснения причин и компенсаций, даже закон об продажи земли не поможет, будут такие же сомнительные решения суда.