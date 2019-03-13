Основатель школы робототехники для детей RoboKidz Тимур Азаматов назначен директором Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

С декабря центром руководил Нодир Дехканов, при котором предыдущий кадровый состав был расформирован.

Тимур Азаматов (1980 года рождения) окончил в 2002 году Ферганский политехнический университет, а в 2009 году получил степень магистра в Университете Англии Раскин. В 2014 году учился в Узбекском-японском центре, а в 2015 году основал школу робототехники для детей RoboKidz.

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center был создан указом президента Шавката Мирзиёева в июне 2017 года.

В настоящее время при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Индией создается Технопарк программных и инновационных продуктов. Его открытие планируется в мае.