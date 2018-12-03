Директор Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center Фарход Ибрагимов покинул свой пост, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. Возглавлявший центр 1 декабря 2017 года, Фарход Ибрагимов ушел из центра еще в октябре, однако в MUIC эту информацию опровергали.

В ноябре MUIC возглавил Нодир Дехканов. По данным источника в MUIC, предыдущий кадровый состав центра расформирован, а Фархад Ибрагимов перешел работать в структуру Министерства по развитию ИТ и коммуникаций. В пресс-службе MUIC не стали комментировать изменения.

Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center был создан указом президента Шавката Мирзиёева от 30 июня 2017 года. Планы по его дальнейшему развитию неизвестны. В настоящее время при Мининфокоме совместно с Индией создается Технопарк программных и инновационных продуктов.