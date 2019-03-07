На прошлой неделе в Барселоне завершилось одно из самых значимых мероприятий в сфере мобильных технологий — Всемирный мобильный конгресс MWC19. Свыше 2400 компаний приняли участие в MWC19, а сама выставка расположилась на 12 гектарах. По данным Ассоциации GSM, более 109 тысяч человек из 198 стран посетили мероприятие. 55 процентов участников занимают топовые позиции, включая 7900 директоров компаний и предприятий. 3640 представителей международных СМИ и аналитиков осветили ключевые события мероприятия.

Компания Huawei является постоянным участником мобильного конгресса, представляя свои решения и продукты на выставке. В этом году компанией был проведен ряд саммитов и конференций, а также представлены передовые решения в области 5G, искусственного интеллекта, облачных технологий, интернета вещей.

Всемирный мобильный конгресс также посетила делегация из Республики Узбекистан, в число которой вошли руководители департаментов Кабинета Министров, Мининфокома, Фонда Digital Trust, Мирзо-Улугбекского инновационного центра, Центра «Стратегия развития» и ряда мобильных операторов.

В ходе мероприятия была проведена встреча между делегатами и вице-президентом Евразийского региона компании Huawei Хоу Тао. Во время встречи представителям делегации было представлено видение компании Huawei по цифровой трансформации Узбекистана, были обсуждены вопросы улучшения ИКТ инфраструктуры Узбекистана, снижения барьеров для ускорения повсеместного сетевого покрытия страны, а также обсуждены возможности реализации проекта «Безопасный город» и применения новейших технологий, таких как 5G, для усовершенствования систем управления государством.

Делегация Узбекистана на MWC19

По результатам MWC19 компания Huawei удостоилась ряда наград GLOMO (Global Mobile Award), включая награды:

«Лучший прорыв в сфере мобильных технологий» за инновационную технологию 5G RAN, позволяющую обеспечить быстрое развертывание 5G. Технология развязки Huawei UL & DL улучшает покрытие и пропускную способность 5G 3,5 ГГц, используя существующие узлы LTE 1,8 ГГц, не требуя новых сборок. Huawei Massive MIMO (32TR / 64TR) обеспечивает лучшую производительность и наиболее компактный размер по сравнению с конкурирующими устройствами, поддерживает LTE и 5G NR.

за инновационную технологию позволяющую обеспечить быстрое развертывание 5G. Технология развязки Huawei UL & DL улучшает покрытие и пропускную способность 5G 3,5 ГГц, используя существующие узлы LTE 1,8 ГГц, не требуя новых сборок. Huawei Massive MIMO (32TR / 64TR) обеспечивает лучшую производительность и наиболее компактный размер по сравнению с конкурирующими устройствами, поддерживает LTE и 5G NR. «Лучший оператор мобильной связи для потребителей», совместно врученную Швейцарскому оператору Sunrise и Huawei за услугу фиксированного беспроводного доступа Sunrise 5G (FWA) в знак признания коммерческой и социальной ценности, созданной Sunrise и Huawei в Швейцарии.

совместно врученную Швейцарскому оператору Sunrise и Huawei за услугу фиксированного беспроводного доступа Sunrise 5G (FWA) в знак признания коммерческой и социальной ценности, созданной Sunrise и Huawei в Швейцарии. «Лучшая мобильная технология для автомобильной промышленности» за комплексное коммерческое решение Huawei C-V2X (Cellular-V2X), которое соединяет различные элементы дорожного движения, такие как автомобили, светофоры, камеры, знаки ограничения скорости и другие, позволяющее улучшить управление транспортным потоком, облегчить заторы и сделать дороги более безопасными для всех.

за комплексное коммерческое решение Huawei C-V2X (Cellular-V2X), которое соединяет различные элементы дорожного движения, такие как автомобили, светофоры, камеры, знаки ограничения скорости и другие, позволяющее улучшить управление транспортным потоком, облегчить заторы и сделать дороги более безопасными для всех. «Лучшая мобильная инновация для умных городов», выданная правительству округа Гаочин (Китай) и компании Huawei за построение умного города.

Лучшим смартфоном по версии судей стал Huawei Mate 20 Pro, а только что презентованный Huawei Mate X стал «лучшим подключенным устройством MWC19» за механический шарнир Falcon Wing, передовые коммуникационные возможности в сетях 5G, инновационный интерфейс и технологию Huawei Super-Charge. Судьи отметили, что Huawei Mate X оказался самым инновационным, отнеся его к устройствам, приближающим новую эру мобильных коммуникаций.

Кевин Хо (Kevin Ho) и Джон Хоффман, директор Ассоциации GSM

Ассоциация GSM представляет интересы участников рынка мобильной связи, объединяя более 750 операторов и почти 400 компаний, представляющих продукты мобильной экосистемы, включая смартфоны, программное обеспечение, оборудование, провайдеров интернета, а также организации из смежных отраслей рынка. Помимо этого, GSMA занимается организацией крупнейшего отраслевого мероприятия — выставки Mobile World Congress, проходящего ежегодно в Барселоне, Лос-Анджелесе и Шанхае, а также серию региональных конференций Mobile 360.

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