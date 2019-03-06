Приватизация банков с государственной долей будет носить поэтапный характер, заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на брифинге во вторник.

По его словам, госдоля в банковском секторе Узбекистана составляет порядка 84%. Приватизация будет проводиться исходя из готовности банков, которые разделены на две группы:

«Первая — это банки, которые уже готовы к приватизации. Вторая — это банки, которые будут готовить через улучшение менеджмента. Конкретно сказать, что этот банк сейчас готов, не могу», — сказал он.

Глава ЦБ отметил, что инвесторы ведут переговоры с наблюдательными советами нескольких банков, чтобы постепенно войти в их уставной капитал через свои кредитные линии.

«Сейчас Международная финансовая корпорация работает с „Ипотека-банком“, [МФК] намерен также работать с Asia Alliance Bank. Европейский банк реконструкции и развития уже начал определенные переговоры касательно „Алокабанка“. Процесс идет», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Председатель Центробанка указал на необходимость создания условий для привлечения иностранного и частного капитала в процесс приватизации.

«Мы должны сделать [банк с госдолей], прежде всего, привлекательным. Серьезно улучшить качество кредитного портфеля этих банков, изменить менеджмент (в том числе путем приглашения иностранных специалистов — ред.) В этом направлении мы обозначим основные задачи в разрабатываемой среднесрочной Концепции по развитию банковского сектора», — подытожил глава Центробанка.

В феврале Мамаризо Нурмуратов сообщал, что планируется приватизация акционерно-коммерческого «Алокабанка» и государственного Asia Alliance Bank через публичное размещение акций (IPO).

Высокое участие государства в банковском секторе подверг критике президент Узбекистана в послании парламенту в декабре 2018 года, назвав его «главной проблемой в банковской системе» страны.