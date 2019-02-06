Акционерно-коммерческий «Алокабанк» и государственный Asia Alliance Bank проведут публичное размещение акций (IPO). Об этом в среду на заседании Международного пресс-клуба сообщил председатель правления Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

«По какому пути приватизации банков мы пойдем? Легко приватизировать банки, но завтра приватизация должна служить [решением] для поставленных макроэкономических задач, — подчеркнул он.

Мамаризо Нурмуратов перечислил три способа передачи банков в частные руки: приватизация шоковым путем, поэтапная приватизация и приватизация с сохранением определенной доли государства.

«Мы хотим продать акции в банках с государственной долей через IPO. Сейчас по этому направлению ведется работа в „Алокабанке“ и Asia Alliance Bank. Также мы планируем выпуск дополнительных акций банков, где высокая госдоля. Таким образом, мы внесем частную собственность в банковскую систему».

Глава ЦБ также сообщил, что коммерческие банки начали преобразовывать системы управления и работать над привлечением иностранных специалистов в руководство. В частности, «Ипотека-банк» работает над изменением менеджмента банка с привлечением экспертов Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития.

В ноябре 2018 года председатель правления ЦБ анонсировал намерение Узбекистана начать приватизацию банковского сектора: «Постепенно мы будем оздоравливать банки, улучшать финансовое состояния, качество кредитов, а затем начнем продавать».

Высокое участие государства в банковском секторе подверг критике президент Узбекистана в послании парламенту в декабре 2018 года, назвав его «главной проблемой в банковской системе» страны.

Владельцем Asia Alliance Bank является государство в лице Госкомконкуренции. Банк был лицензирован ЦБ в 2009 году, национализация прошла в начале нынешнего года, поскольку, как сообщал ранее первый зампредседателя Центробанка Тимур Ишметов, у держателей акцией были долги перед государством, в счет которых они реализовали свои доли.

Акционерно-коммерческий «Алокабанк» образован в 1994 году для финансовой поддержки предприятий Узбекского агентства связи и информатизации (ныне — Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций).