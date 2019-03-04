Неделя началась со вторжения антициклона на территорию Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на «Узгидромет».

В понедельник местами пройдет дождь, в горных районах — дождь и снег. По Каракалпакстану, Хорезмской области и регионам Ферганской долины без осадков. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Температура воздуха составит +10…+15 градусов, по северу — +5…+10 градусов.

5 марта по большей части территории страны осадки прекратятся, лишь ночью по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям неустойчивый характер погоды сохранится, местами пройдет дождь, днем без осадков.

Температура воздуха составит ночью +3…+8 градусов, днем — +8…+13 градусов.

6−9 марта ожидается преобладание погоды без осадков. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем 6−7 марта — +8…+13 градусов, 8−9 марта — +10…+15 градусов.