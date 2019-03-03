2 марта в 21:59 по московскому времени самолет Boeing-767 UK67008 авиакомпании Uzbekistan Airways рейса HY631 Ташкент-Санкт-Петербург после посадки в аэропорту «Пулково» при выполнении руления частично, передними колесами шасси, сошел со взлетно-посадочной полосы на грунт.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, возможными причинами могли стать погодные условия (снег), состояние полосы и рулежной дорожки. Самолет повреждений не получил, аварийная эвакуация пассажиров не потребовалась. На борту находились 241 пассажир и 15 членов экипажа.

Следственный комитет России и Росавиация проводят расследование события.

В связи с произошедшим вылет рейса в Ташкент HY632 переносится.

Администрация авиакомпании принимает меры по скорейшему урегулированию ситуации и приносит пассажирам извинения за неудобства.

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