26−27 февраля состоялся визит вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Муллера в Узбекистан. В своей статье, предоставленной «Газете.uz», Сирилл Муллер делится своим видением происходящих в стране реформ и их влиянием на жизнь и благополучие узбекистанцев.

Узбекистан очень дорог мне. Он стал одной из первых стран, где я работал на заре моей карьеры во Всемирном банке в начале 90-х годов. Я всегда рад возможности вернуться в эту замечательную страну. Для меня большая честь снова работать здесь в тот самый момент, когда Узбекистан переживает процесс своей исторической трансформации.

Страна вступила в третий год реформ, инициированных правительством в феврале 2017 года. Я хотел бы поделиться своим видением того, как происходящие преобразования могут повлиять на жизнь граждан и перспективы превращения Узбекистана в экономически развитое государство.

Социально-экономические реформы правительства имеют огромное влияние на жизнь людей в Узбекистане. Некоторые из них привели к быстрому положительному результату. Так, жителям городов сегодняшний рынок предоставляет более широкий выбор товаров и услуг, и можно зримо видеть растущую связь узбекистанцев с внешним миром.

Устранение барьеров для экспорта плодоовощной продукции и значительное повышение государственных закупочных цен на хлопок и пшеницу способствовали росту доходов местных фермеров.

Уменьшилось количество нормативных актов, препятствующих нормальному функционированию бизнеса. Например, упрощено регулирование оборота наличных средств и лицензирование определенных видов предпринимательской деятельности, которые ограничивали возможности для развития и роста малого и среднего бизнеса в стране.

В то же время, другие важные реформы в Узбекистане, которые позволят создать основу для дополнительных экономических возможностей в будущем, создают определенные сложности для многих граждан. Например, в стране были увеличены цены на электроэнергию и газ. Потребуется время для того, чтобы граждане могли ощутить позитивный эффект этих преобразований, результатом которых станут стабильные поставки электричества 24 часа в сутки во всех регионах Узбекистана.

Рынок труда в Узбекистане ежегодно пополняют около 600 тысяч выпускников учебных заведений. Однако он способен предложить гораздо меньшее число рабочих мест. Данные по миграции населения свидетельствуют о том, что миллионы молодых узбекистанцев вынуждены искать работу за границей. Анализ деловой среды и частного сектора в Узбекистане показывает, что все еще существуют барьеры, с которыми сталкиваются предприниматели в стране.

Поэтому миллионы граждан, не имевшие возможность реализовать свой экономический потенциал при прежней модели развития, воспринимают происходящие реформы в стране как исторический шанс и считают, что данные реформы должны носить необратимый характер. Об этом говорят сами узбекистанцы.

С 2018 года Всемирный банк проводит регулярные исследования общественного мнения под названием «Слушая граждан Узбекистана» с целью оценки влияния реформ на жизнь и благосостояние населения. В нем принимают участие более 4000 домохозяйств по все стране. Согласно полученным результатам, 95% респондентов выразили оптимизм в отношении экономического будущего страны. Большинство граждан положительно оценивают ключевые реформы правительства, например, унификацию обменного курса валют в сентябре 2017 года.

Всемирный банк с оптимизмом смотрит на происходящие процессы в стране. И четкий сигнал, который я лично получаю от правительства, — двери Узбекистана навсегда открыты для внешнего мира, а замки, висевшие на них, окончательно демонтированы.

Страна подтверждает эти слова конкретными действиями. Две недели назад на Лондонской фондовой бирже были впервые размещены государственные международные облигации Узбекистана на общую сумму 1 млрд долларов. Очень немногим странам с формирующейся рыночной экономикой удавалось достичь того, что сделал Узбекистан в данном направлении всего за пару лет. В день выпуска облигаций спрос на них в восемь раз превысил предложение, а доходность была значительно снижена вопреки прогнозам аналитиков, предрекавшим более высокую процентную ставку, которую правительству предстоит выплатить инвесторам.

Подобная реакция международного финансового рынка является своеобразным выражением вотума доверия будущему Узбекистана со стороны международных инвесторов. Посредством приобретения этих ценных бумаг они выразили уверенность, что правительство сможет продолжить начатые реформы, а страна в целом движется в правильном направлении.

В Узбекистане, Центральной Азии и за ее пределами пристально следят за действиями правительства страны и желают ему успехов в реализации амбициозной программы реформ. Международное сообщество получит выгоду, если один из некогда ключевых центров Великого шелкового пути сможет возродить свои древние традиции торговли и предпринимательства. Центральная Азия станет более процветающим и стабильным регионом мира благодаря динамичной и конкурентной рыночной экономике Узбекистана.

Я с большим оптимизмом смотрю на возможные результаты реформ, которые ожидают Узбекистан в будущем. Конечно, для достижения некоторых из них может потребоваться определенное время. По опыту других стран мы знаем, что не стоит ждать мгновенного эффекта от структурных экономических реформ, и чаще всего процесс их реализации сопряжен с неизбежными трудностями.

Например, многим странам с формирующейся рыночной экономикой, которые реформировали свою налоговую систему, потребовалось время для ее отладки, прежде чем система начала стабильно функционировать. Скорее всего, Узбекистан ожидает такой же путь. Но из моих бесед с местными предпринимателями я сделал вывод, что они не желают возврата к старой системе контроля и налогообложения, обременявшей бизнес и служившей одним из главных барьеров для развития частного сектора и создания рабочих мест.

В процессе перехода к рыночной экономике большие государственные затраты, которые приводят к дефициту торгового и бюджетного баланса, также являются нормальным явлением. В сфере международной торговли подобные затраты часто обусловлены значительным увеличением импорта после снятия многолетних ограничений и контроля со стороны государства. В особенности это касается импорта производственного оборудования, необходимого для модернизации инфраструктуры и создания современных производственных мощностей. Подобная модернизация имеет важное значение, т. к. она напрямую связана с улучшением качества услуг.

Например, предприятия относились бы с большим пониманием к повышению тарифов на электроэнергию, если бы ее поставки были стабильными. Недавний отчет Всемирного банка свидетельствует о том, что ненадежность услуг электроснабжения является одним из наиболее серьезных барьеров для развития малого и среднего бизнеса в Узбекистане.

Правительству Узбекистана также может потребоваться увеличение государственных капиталовложений в процессе перехода к рыночной экономике. Они играют важную роль на данном этапе, помогая нейтрализовать негативное влияние реформ на уязвимые и малоимущие слои населения. Данная практика применяется и в Узбекистане, где вслед за первой волной реформ в 2017 году правительство создало систему гарантированной занятости для сельских работников, а также увеличило пособия для семей с низким доходом и число получателей помощи.

Государственные капиталовложения в инфраструктуру, в случае эффективной реализации проектов, также могут стать основным фактором роста частного сектора. Ранние инвестиции в инфраструктуру и в улучшение качества услуг, таких как электро- и газоснабжение, могут повысить конкурентоспособность предприятий за счет сокращения затрат и повышения их эффективности.

Успешные примеры стран с формирующейся рыночной экономикой также показывают важность государственных инвестиций в образование и человеческий капитал на раннем этапе. Подобные инвестиции помогают молодежи приобрести навыки и знания, востребованные на рынке труда, а действующим кадрам пройти переподготовку для повышения своей конкурентоспособности.

Другими словами, бюджетный дефицит сам по себе — это не хорошо, но и не плохо. Важнее то, как и куда правительство инвестирует средства в период перехода к рыночной экономике. В то же время дефицит не должен быть большим постоянно, т. к. это увеличивает риски для экономики, включая высокую инфляцию, уязвимость, связанную с государственным долгом, и резкие корректировки обменного курса.

В случае с Узбекистаном также важно, чтобы государственные расходы осуществлялись эффективно, а не направлялись на поддержку непродуктивных государственных предприятий, функционирующих в рамках старой экономической модели. Помимо создания макроэкономических рисков, такие расходы могут привести к замедленной трансформации экономики, лишая финансовых ресурсов частный сектор, которому для развития бизнеса требуется заемный капитал.

Мне кажется, что действия правительства Узбекистана, направленные на увеличение государственных инвестиций в социальный сектор, развитие инфраструктуры, а также в модернизацию экономики, являются своевременными и правильными.

Всемирный банк уверен, что правительство Узбекистана обладает полным пониманием всех рисков, связанных с переходом страны к рыночной экономике, и что эффективное экономическое управление и строгая бюджетная дисциплина должны стать приоритетными на данном этапе развития. Эта уверенность служит основой для увеличения финансирования, предоставляемого правительству со стороны Всемирного банка.

Инвестиционный портфель Всемирного банка в Узбекистане увеличился с 1,9 млрд долларов в 2016 году до 3,4 млрд долларов в 2019 году. В настоящее время банк поддерживает реформы в Узбекистане посредством финансирования 19 проектов. Они вносят вклад в осуществление макроэкономических реформ, развитие сельского хозяйства, секторов энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, водоснабжения и городского хозяйства, содействуя экономическому росту в стране. Мы с удовлетворением отмечаем, что сегодня наша программа в Узбекистане входит в тройку крупнейших операций Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии.

Несмотря на то, что я многократно посещал Узбекистан, теплота и доброта его людей не перестают удивлять меня каждый раз, когда я возвращаюсь сюда. Вне всякого сомнения, узбекистанцы заслуживают гораздо лучшей жизни. Я с большим оптимизмом смотрю на проводимые в Узбекистане реформы и на те возможности, которые они открывают для граждан страны и ее экономического роста в будущем.