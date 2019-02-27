Проект закона о приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения опубликован для общественного обсуждения 26 февраля. Документ подготовлен Министерством экономики и промышленности Узбекистана.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что передача земельных участков несельскохозяйственного назначения в частную собственность, развитие активно функционирующего земельного рынка являются «стержневыми элементами рыночных и важнейшими факторами структурных преобразований».

«Отсутствие прав частной собственности на землю препятствует быстрому росту рынка недвижимости в виду отсутствия правовых гарантий их владельцам. В этой ситуации государство как монопольный владелец земли имеет право в любое время истребовать земельный участок для государственных либо общественных нужд», — отмечается в записке.

Цель законопроекта — создание правовых основ для развития института частной собственности, вовлечения земельных участков несельскохозяйственного назначения в гражданский оборот и обеспечения их эффективного использования, расширения инвестиционных возможностей субъектов предпринимательства.

Законопроект определяет приватизацию земельных участков как возмездное отчуждение земельного участка, находящегося в публичной собственности, в собственность физических и (или) негосударственных юридических лиц.

Объектами приватизации, согласно документу, могут быть:

земельные участки, на которых расположены принадлежащие юридическим лицам на праве собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки, в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности;

земельные участки, предоставленные гражданам Узбекистана для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома;

свободные земельные участки несельскохозяйственного назначения;

территории с жилыми домами, непригодными для проживания, предоставленные Фонду развития урбанизации при Министерстве экономики и промышленности.

Приватизацию свободных земельных участков планируется организовать через электронный онлайн-аукцион единой электронной торговой площадки E-IJRO AUKSION.

Основными принципами приватизации законопроект называет добровольность, возмездный характер, единство приватизируемых земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости, открытость деятельности органов государственной власти и управления в процессе приватизации земли.

«Приватизированные земельные участки являются частной собственностью и неприкосновенны. Изъятие земельного участка и связанных с ним объектов недвижимости, находящихся в частной собственности, в случаях национализации и реквизиции осуществляется только при условии полного возмещения собственнику их стоимости, а также убытков, причиненных собственнику в связи с таким изъятием», — отмечается в проекте.

Согласно проекту, изъятие приватизированного земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд допускается исключительно в следующих целях:

предоставление их для нужд обороны и государственной безопасности;

обнаружение и разработка месторождений полезных ископаемых;

реализация градостроительной документации по планированию развития и застройки территорий в части организации функционального зонирования территории населенного пункта;

строительство крупных градообразующих объектов, учтенных градостроительной документацией, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями президента.

В январе президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об урбанизации. Документом с 1 июля разрешена приватизация земельных участков несельскохозяйственного назначения юридическими и физическими лицами.