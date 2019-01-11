В Узбекистане будут внедрены рыночные механизмы по обороту и использованию земельных участков, говорится в указе президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации».

Согласно документу, с 1 июля 2019 года устанавливается порядок, в соответствие с которым юридические лица — резиденты Узбекистана вправе приватизировать земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на правах собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности.

С этой же даты физические лица — граждане Узбекистана вправе приватизировать земельные участки, предоставленные им для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома.

Приватизация земельных участков осуществляется решением органов государственной власти на местах на основании заявлений физических и юридических лиц исключительно при наличии кадастровых документов и на платной основе в размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров.

Земельные участки, приватизированные физическими и юридическими лицами — резидентами Узбекистана, являются частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенны, а также защищаются государством в соответствии с законом «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», подчеркивается в указе.

Правительству поручено до 1 апреля внести в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения», а до 1 мая должна быть разработана новая редакция Земельного кодекса с учетом вводимых изменений.

До 1 июня поручено принять правительственное решение, предусматривающее дифференцированные размеры платы за приватизируемые земельные участки, а также порядок их оплаты.

Для приватизированных и приобретенных в собственность земельных участков планируется повышение ставки земельного налога и установление стимулирующей ставки налога на имущество.

Средства от приватизации земельных участков будут аккумулироваться в Фонде развития урбанизации при вновь образованном Министерстве экономики и промышленности.