Индустрия гостеприимства, большая торговая сеть и консалтинговый бизнес — кто выиграл, а кто проиграл от внедрения налога на добавленную стоимость? Зачем нужен НДС? В чем была ошибка при внедрении нового налога и как улучшить ситуацию с точки зрения бизнеса?

В новом выпуске проекта «Лаборатория бизнеса» предприниматели делятся опытом внедрения новой системы налогового учета и выступают за диалог с представителями государственных органов, ответственных за новую концепцию Налогового кодекса.

Гостями нового выпуска программы стали основатель сети магазинов Korzinka.uz Зафар Хашимов, председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Тимур Мусин и соучредитель HUMO Partners Музаффар Касымов.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, группа компаний HUMO Partners и компания Afisha Media.