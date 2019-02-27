Рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways из Мумбаи, Дели, Сингапура и Бангкока в Ташкент, задержанные в среду из-за обстановки на границе Индии и Пакистана, вылетают в 00:30 по ташкентскому времени. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба национального перевозчика.

Из-за изменения маршрутов длительность полетов увеличится. Время прилета можно уточнить в аэропорту Ташкента и на сайте авиакомпании.

Ранее компания предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов в города Индии, Пакистана и страны Юго-Восточной Азии в связи с конфликтом между Индией и Пакистаном.

Утром самолет Uzbekistan Airways рейса Ташкент-Амритсар был возвращен в пункт вылета из-за закрытия транзитных полетов над Пакистаном и Индией.