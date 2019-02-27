Самолет Boeing 767 национальной авиакомпании (НАК) Uzbekistan Airways, вылетевший из Ташкента в индийский Амритсар 27 февраля, возвращен в столицу и произвел посадку в 12:35 в ташкентском аэропорту.

Причиной возврата стало закрытие транзитных полетов над Пакистаном и Индией, в частности, запрет властей Пакистана на выполнение полетов по заданному воздушному коридору, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе НАК.

«На данный момент решается вопрос разработки обходного маршрута для выполнения полетов в Индию», — отметили в Uzbekistan Airways.

Самолеты авиакомпаний других стран также были вынуждены изменить свои маршруты.

В среду Военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. Об этом в Твиттере заявил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур. Один пилот смог катапультироваться, его задержали после приземления.

26 февраля Индия сообщила о нанесении воздушных ударов по лагерю боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана. Эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире 14 февраля, когда погибли около 45 индийских полицейских.