Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 февраля составил 26,6 млрд долларов, повысившись за январь на 206 млн долларов. Информация опубликована в разделе статистики на сайте Центрального банка.

Валовые золотовалютные резервы по итогам января насчитывают 27,22 млрд долларов, из которых валютные активы — 12,64 млрд долларов (+203 млн долларов за месяц), монетарное золото — 14,58 млрд долларов (-62 млн долларов за месяц).

Увеличение золотовалютных резервов в январе Центробанк частично обуславливает повышением цены золота с 1281,65 до 1322,50 долларов за тройскую унцию. Расчетное влияние на повышение составило 466,6 млн долларов.