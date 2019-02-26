Президент Шавкат Мирзиёев 25 февраля подписал постановление о мерах по повышению позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах. В документе отмечается отсутствие в стране «целостной системы оценки проводимых реформ на соответствие международным критериям и стандартам».

Постановлением утверждено создание Национальной системы мониторинга и оценки позиции Узбекистана в международных рейтингах. Она включит в себя критерии и индикаторы приоритетных международных рейтингов, позволяющие «измерять качество управления и эффективность политики, оценивать происходящие в стране трансформационные процессы и вырабатывать приоритетные направления реформ».

Отдельные международные рейтинги закреплены за разными исследовательскими институтами страны, которые займутся выявлением факторов (в том числе барьеров в законодательстве), определяющих низкие показатели Узбекистана в рейтингах, выработкой национальных индексов для проведения самооценки, налаживанием диалога с международными организациями и рейтинговыми агентствами, а также проведением социологических опросов для выявления проблем.

Для улучшения качества государственных услуг и повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью госорганов вводится институт «тайного покупателя государственных услуг». Он будет оценивать уровень удобства прохождения административных процедур и соблюдения госорганами и их сотрудниками требований нормативно-правовых актов, профессионализм и оперативность, этикет общения с населением.

Мониторинг «тайным покупателем» будет осуществляться как посредством визитов, так и другими способами (телефонные звонки, обращения по электронной почте и т. д. ). Результаты мониторинга будут направляться в министерства и ведомства как обязательное для рассмотрения представление для совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

К 1 апреля должен быть запущен портал «Республика Узбекистан в международных рейтингах», включающий в себя ежегодные отчеты по рейтингам, рекомендации международных организаций и экспертов, передовой опыт зарубежных стран по индикаторам рейтингов, результаты опросов общественного мнения, социологических и научных исследований.

В январе указом президента был утвержден список министерств и ведомств, ответственных за улучшение позиций Узбекистана в международных рейтингах — индексах экономической свободы и глобальной конкурентоспособности, рейтинге Doing Business, кредитном рейтинге ОЭСР, индексах верховенства права, восприятия коррупции, человеческого развития, демократии стран мира, свободы прессы, эффективности логистики, развития электронного правительства, статистического потенциала, промышленной конкурентоспособности, регуляторного ограничения инвестиций и Глобальном индексе инноваций.

Этим министерствам поручено ежегодно разрабатывать «дорожные карты» по улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах. Карта на текущий год должна быть подготовлена в течение месяца.