Руководители домов «Мехрибонлик» из разных регионов Узбекистана и представители органов опеки и попечительства в пятницу приняли участие в организованном Министерством народного образования обсуждении постановления президента об усилении социальной защиты детей-сирот и детей без попечения родителей. Реализация документа должна привести к тому, что воспитанники детских домов и учреждений интернатного типа будут либо устроены в семьи, либо в небольшие детские городки семейного типа.

В мае 2018 года на совещании с представителями министерств Узбекистана международный эксперт ЮНИСЕФ Стелла Григораш отмечала, что в стране «нужно создать единую структуру, министерство, которое отвечало бы за социальную защиту детей и семей». В его задачи должны войти координация оценки и мониторинга каждого случая, периодического пересмотра потребностей детей и жизненной ситуации семьи, создание базы данных для контроля и анализа решений и их результатов.

Декабрьский указ президента предусматривает создание Агентства медико-социальных услуг при Министерстве здравоохранения, однако сроки его создания и объем функций и ответственности по социальной защите детей и семей пока не определены.

Заместитель министра народного образования Дильшод Кенжаев отметил, что, по законодательству Узбекистана, дети, оставшиеся без попечения родителей, должны быть переданы на воспитание в семью (на усыновление, удочерение, под опеку, попечительство или в приемную семью), и только если все перечисленные формы невозможны, — переданы в институциональные учреждения.

Он напомнил, что новым постановлением на председателя Совета Министров Каракалпакстана и хокимов областей, городов и районов возложена персональная ответственность за обоснованность решений по временному определению в дома «Мехрибонлик» детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, имеющих только одного родителя.

26,5% детей, воспитывающиеся в домах «Мехрибонлик» и детских городках, происходят из малообеспеченных семей, то есть они могли бы воспитываться в своих семьях, сказал замминистра. У 20% детей нет одного родителя, но возможность их воспитания в семьях существует: есть дядя и (или) тетя и (или) другие родственники.

Дильшод Кенжаев отметил, что поэтапно все учреждения интернатного типа будут преобразованы в семейные дома или детские городки.

Говоря о развитии семейных форм ухода, Дильшод Кенжаев отметил, что в стране почти не используется принятие детей в семью на воспитание (патронат): по республике всего 600 семей взяли по одному ребенку на воспитание. Это очень мало, подчеркнул он. Для сравнения: на начало 2018 года на патронат были взяты 573 ребенка.

На прошлогодней встрече Стелла Григораш выразила мнение о необходимости развивать профессиональные приемные (фостерные) семьи. Эти семьи могут эффективно работать с детьми с особыми потребностями. 75% из около 20 тысяч детей в интернатных учреждениях имеют инвалидность, отметила тогда эксперт, предположив, что, возможно, не все эти дети имеют инвалидность, и их состояние должно быть изучено для уточнения их статуса и изучены возможности их возвращения в семьи и обычные школы.

Очевидно, что для передачи детей в семьи должна быть улучшена система пособий по уходу за детьми и выплат детям, имеющим инвалидность. По данным ЮНИСЕФ, лишь 17% семей с детьми получают пособия по уходу за детьми. Для реформирования пособий на детей с инвалидностью потребуется провести дополнительное исследование. На сегодняшний день всего 48% детей с тяжелыми формами инвалидности в возрасте от 3 до 17 лет получают поддержку.

Представитель Министерства финансов Жахонгир Сиддиков отметил направленность постановления президента на повышение оплаты труда в сфере опеки: в 2019 году запланировано двухэтапное повышение зарплат сотрудников домов «Мехрибонлик», детских городков, а также воспитателей всех типов учреждений народного образования.

Опыт Молдовы по переводу детей в семьи

На встрече в пятницу участники ознакомились с опытом постепенного перевода детей из учреждений интернатного типа в семью и альтернативные формы семейного ухода, проходящим в Молдове и признанным ЮНЕСЕФ успешным.

Эксперт ЮНИСЕФ Светлана Рыжикова охарактеризовала опыт Молдовы так: «Преобразования изменили жизнь детей. Они получили аттестаты, они могут трудоустроиться. Мы расширили услуги для детей, семьи изменили свое отношение к детям, у них появилась ответственность».

«В 2007—2010 годах, когда в Молдове началась реформа, 11554 ребенка находились в учреждениях интернатного типа, 6562 ребенка — в альтернативных услугах семейного типа. К 2017 году 1365 детей находились в интернатах, 11115 детей — в альтернативных услугах семейного типа», — сказала она.

«Этот процесс связан с большими изменениями и трудностями для всех: нужно делать что-то новое, а значит, выходить из собственной зоны комфорта. Меняя что-либо, мы всегда думаем о своих выгодах и потерях и не всегда о выигрыше детей, — отметила эксперт. — Дети тоже выходят из своей зоны комфорта, потому что они вынуждены покинуть интернат, в котором уже привыкли жить, и вернуться в семью. Семья тоже должна изменить свои привычки. Но хотите вы того или нет, нужно понять, что этот процесс неизбежен, он должен произойти. Это практикуется во всем мире. Где-то раньше, где-то позже».

Она представила презентацию, некоторые слайды и тезисы которой представлены ниже в виде иллюстраций.

Абсолютно все министерства, имеющие отношение к семьям и детям, должны быть партнерами реформы

Участники деинституционализации в Молдове: министерства образования, труда и социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, финансов, неправительственные организации, семьи.

«Это большая работа, реализация которой возможна только через партнерство между Минздравом (есть больные дети), МНО, министерством соцзашиты, МВД (есть учреждения для детей с проблемами поведения), Минфин, который должен проследить, чтобы эти деньги оставили детям. Сюда также входят социальные организации (ННО), чья помощь всегда нужна, и местные органы власти».

Реформа многокомпонентная, и все компоненты должны быть реализованы





«Вы видите, сколько работы было проделано для того, чтобы вывести ребенка из интерната. В первую очередь, это изменение отношения. Если люди одобряют помещение детей в интернатные учреждения, реализовать реформу сложно. Это могут быть малоимущие семьи, родители, сами выросшие в интернатах (выпускники интернатов более склонны отдавать своих детей в такие же учреждения)».

«Во всем мире приемная семья — это услуга и место работы для приемных родителей. Это нормально и это лучше, чем интернат», — подчеркнула эксперт.

ЮНИСЕФ рекомендует создавать небольшие школы для 10−15 детей определенной категории. «Есть дети, которых мы не можем никуда устроить. Это дети с особыми потребностями, с сенсорными проблемами, нарушениями опорно-двигательной системы, с тяжелой инвалидностью, которых сложно определить в приемные семьи, потому что им нужны особые услуги. Также это могут быть дети, ставшие жертвами насилия. Но это не должны быть большие учреждения, и везде пребывание ребенка должно быть ограниченным, временным», — сказала Светлана Рыжикова.

Необходимо подготовить и поддержать семьи, куда вернутся дети

«Мы не можем просто вернуть ребенка в семью, которая отдала его в интернат. Эту семью необходимо немного изменить, поддержать. Для этого во всем мире развивается услуга по поддержке семей с детьми. Эти семьи нуждаются в материальной поддержке и консультациях, их нужно „поднять“, чтобы в будущем не пошел обратный процесс, и семья не стала рассматривать возвращение ребенка назад в интернат», — перечислила эксперт условия успешного возвращения ребенка в семью.

«В законодательстве Узбекистана используются понятия „патронатная семья“ и „приемная семья“, в принципе, это синонимы, это семьи, которые берут ребенка. Для того, чтобы развить такую услугу для детей, нужно создать процесс отбора, обучения, сопровождения приемных семей. Сопровождать нужно даже опекунов. Потому что мы отдаем ребенка в семью и не знаем, что там с ним происходит. Для этого необходим определенный мониторинг, систематические проверки», — отметила она.

«Нужно сопровождение семей и детей после возвращения детей из любого учреждения интернатного типа, потому что после долгой разлуки семья теряет контакт с ребенком. Для восстановления отношений нужны помощь и время. Комитет женщин мог бы помогать семьям, а Союз молодежи и „лидеры“ могут сопровождать детей, которые возвращаются», — прокомментировала корреспонденту «Газеты.uz» Светлана Рыжикова

Детей должны ждать инклюзивные школы





«Мы много работали над развитием инклюзивного образования, принимали реформы на центральном, районном и внутреннем уровнях. Молдова развивала все это за счет реорганизации работы медико-психо-педагогической комиссии. Мы трансформировали эти комиссии из комиссий, которые ставили диагноз и направляли ребенка в интернат, в комиссии, которые должны помогать ребенку и учителям интегрироваться в школы. На базе этих комиссий мы создавали различные структуры, группы специалистов и ресурсные центры в инклюзивных школах», — рассказала о молдавском опыте деинституционализации Светлана Рыжикова.

«Деньги взяли из тех же бюджетов, которые шли на медико-психо-педагогические комиссии, а часть средств взяли из бюджета закрытых интернатов. Инклюзивная школа — дорогая услуга, потому что любые особые потребности требуют группы специалистов, которые могут помочь. В Узбекистане это может быть легче, потому что в наших школах уже есть команда психологов и логопедов», — подчеркнула эксперт.

Комментируя задачу создать инклюзивное образование, Дильшод Кенжаев отметил, что «только родители имеют право выбирать, в какой школе учиться их детям. Ничто не может повлиять на их решение. Мы нацелены соблюдать эти права. Здания школ, построенных в советскую эпоху, не предназначены для инклюзивного образования. Но в новых школах будет соблюдена инфраструктура, необходимая для инклюзивного образования».

Нужно переквалифицировать кадры и перенаправить финансы для детей, семей и сотрудников

«Процесс деинституционализации будет касаться работников интернатов. Кадры переживают о том, что с ними будет, — отметила Светлана Рыжикова. — Важным является и финансовый вопрос. С сокращением количества интернатов куда поступят средства, ранее направлявшиеся в бюджет таких учреждений? Очень важно, чтобы эти деньги продолжали расходоваться на детей, а не ушли на что-то другое. В Молдове создали механизм переадресации сохранившихся средств от интернатов на другие услуги».

«На основании анализа интерната мы объявили мораторий на новое поступление детей, далее — мораторий на прием новых сотрудников и мораторий на финансовые поступления на ремонтные работы и т. д. Затем мы оцениваем, что представляет собой это учреждение, что происходит с детьми и семьями. Какие-то интернаты закрывали, другие трансформировали в другие типы услуг для детей, или интернат организовывали и разбивали на комплекс услуг. Пока не принято решение о дальнейшем функционировании учреждения, нет смысла продолжать вливать деньги в интернат», — считает она.

«Поддержка ЮНИСЕФ, который предоставляет экспертов для разной категории групп детей, поможет избежать ошибки, через которые прошел мир. Не стоит подменивать понятия (называть интернат семьей, а воспитателя — мамой), не изменив саму суть», — подчеркнула эксперт.

«В Конституции написано, что каждый ребенок имеет право на семью. Каждая семья обязана воспитывать своего ребенка. Государство обязано помогать семьям делать это хорошо», — заключила Светлана Рыжикова.