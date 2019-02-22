Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров Узбекистана заявила об отсутствии ограничений для экспортеров граната.

Министерство сельского хозяйства Казахстана ранее заявило о вводе с 19 февраля временных карантинных фитосанитарных мер в виде запрета на ввоз узбекского граната. При досмотре грузов из Узбекистана 22 и 31 октября (684 кг и 615 кг) было выявлено два случая поставки граната, зараженного червецом Комстока.

Согласно практике международного фитосанитарного контроля, при обнаружении вредных организмов в растениях или растительных продуктах немедленно направляется уведомление карантинной службе государства-экспортера, отметили в Узгоскарантине.

«В настоящее время ведутся переговоры о том, по какой причине карантинная служба Казахстана сообщила об обнаружении червеца Комстока в гранате после практически 120 дней и введении временного запрета на импорт», — говорится в заявлении.

Узбекистан экспортирует гранат в основном на российский рынок, а Казахстан в большинстве случаев реэкспортирует узбекские плоды в Россию.

«Заявляем, что для экспортеров сейчас нет никаких преград для экспорта граната в Россию и другие страны через Казахстан», — отметили в инспекции.