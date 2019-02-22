Министерство здравоохранения вынесло на обсуждение проект закона о внесении изменений в статью 16 Семейного кодекса Узбекистана (обстоятельства, препятствующие заключению брака).

Законопроектом предлагается изложить часть 3 статьи 16 в новой редакции, согласно которой заключение брака между детьми братьев и сестер матери и отца не допускается.

В текущей версии этой части статьи в кодексе заключение брака не допускается «между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными (удочеренными)».

Статьей также запрещается заключение брака:

между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом зарегистрированном браке;

между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия).

При нарушении этих условий брак признается недействительным.

Семейным кодексом в Узбекистане установлен брачный возраст для мужчин в 18 лет, для женщин — в 17 лет. Перед заключением брака молодые люди проходят медицинское обследование в государственных медицинских учреждениях на бесплатной основе.

Обсуждение документа продлится до 9 марта.