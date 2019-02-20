Полная передача субъектам предпринимательства права проводить обязательный технический осмотр легковых автомобилей физических лиц отложена до 1 января 2021 года. Изменения внесены постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 15 февраля.

Решением правительства от 22 декабря 2017 года планировалось с 1 января 2018 года поэтапно передать функции по проведению техосмотра легковых автомобилей физлиц частным предприятиям, а с 1 января 2019 года — полностью. Причина переноса срока в документе не указывается.

Постановлением также утверждены требования к помещениям и площади для размещения производственно-технической базы, предназначенным для оценки технического состояния транспортных средств.