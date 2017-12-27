С 1 января 2019 года проведение обязательного технического осмотра легковых автотранспортных средств физических лиц будут осуществлять только субъекты предпринимательства — юридические лица. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 22 декабря.

Напомним, с 1 января 2018 года начнется поэтапная передача функций подразделений безопасности дорожного движения по проведению обязательного техосмотра легковых автотранспортных средств физлиц (кроме грузовых, пассажирских и специальных транспортных средств) субъектам предпринимательства — юрлицам.

До 15 января должны быть пересмотрены размеры ставок платежей, взимаемых за проведение техосмотра, с введением дифференцированных размеров отдельно для юридических и физических лиц, с учетом категории транспортного средства.

Министерство внутренних дел будет вести постоянный мониторинг и анализ практики и эффективности проведения техосмотра предпринимателями. По итогам мониторинга к октябрю 2018 года должны быть подготовлены предложения по совершенствованию процедуры техосмотра.