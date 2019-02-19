«УЗБАТ А.О.» — одно из крупных совместных предприятий в Узбекистане, которое получило статус Top Employer 2019 («Лучший работодатель 2019») по версии Top Employers. Эксперты международного исследовательского института подтвердили, что компания придерживается высоких стандартов работы с персоналом путем создания лучших условий для работы и профессионального развития. По итогам сертификации компания «БАТ Узбекистан» получила наивысшую оценку по следующим параметрам: привлечение и стратегия развития в области талантов, высокие стандарты корпоративной культуры и привлекательный компенсационный пакет.





Компания предоставляет широкие возможности для профессионального роста, что подтверждается сильной командой сотрудников с высоким лидерским потенциалом. Это профессиональные и лидерские тренинги, краткосрочные и долгосрочные международные стажировки, которые позволяют получить ценный опыт работы за рубежом и открывают возможности для обучения прямо на рабочем месте. Более того, «БАТ Узбекистан» предоставляет возможность перспективным и амбициозным выпускникам университетов начать строить карьеру в компании по международной программе Global Graduate, объединяющей обучение с практическим опытом сразу после студенческой скамьи.

«Для нас большая честь присоединиться к 1300 ведущим компаниям по всему миру в более чем 115 странах на пяти континентах и стать первой компанией в Узбекистане, получившей сертификат Top Employer 2019. В этом году „БАТ Узбекистан“ отмечает 25 лет своей деятельности, и примечательно, что мы начинаем этот юбилейный год с получения такого признания в качестве сертифицированного звания „Лучшего работодателя 2019 года“ от института Top Employers за соответствие высочайшим стандартам в области работы с талантами. Я чрезвычайно горд этим признанием и считаю, что конкурентное преимущество компании — это наши люди. Именно поэтому мы постоянно инвестируем в развитие сотрудников и создаем комфортные условия для поддержания атмосферы лучшего места для работы», — сказал Игорь Колесников, генеральный директор «Бритиш Американ Тобакко Узбекистан».





«Наша компания впервые удостоена международного сертификата Top Employer 2019. В основе этого успеха — эффективная работа сплоченной команды и высокие стандарты корпоративной культуры. Компания создает привлекательные условия труда путем предоставления одного из лучших компенсационных пакетов, инвестиций в развитие нового поколения лидеров и безграничных возможностей карьерного роста для тех, кто добивается высоких результатов. Мы гордимся тем, что в рамках сертификации компания получила высокие оценки экспертов. Выражаем благодарность и ценим нашу команду за отличную работу, целеустремленность и преданность делу. „Бритиш Американ Тобакко Узбекистан“ продолжает разрабатывать, внедрять и совершенствовать лучшие методы работы с людьми, чтобы быть выбором №1 среди соискателей», — прокомментировала Комила Хасанова, директор департамента по работе с персоналом «Бритиш Американ Тобакко Узбекистан».





Институт Top Employers является независимым международным органом по сертификации условий труда сотрудников. Штаб-квартира института находится в Амстердаме, а региональные офисы — в 10 городах мира. Сертификация Top Employers Institute проводится ежегодно на базе независимого исследования. Cледуя авторской методике, организация анализирует практики управления персоналом в различных компаниях.

Чтобы получить сертификат Top Employer, работодатели должны доказать свое соответствие международным стандартам. Получение такого документа означает, что в компании созданы отличные условия для работы и широкие возможности для роста и развития сотрудников.

Сертификация института Top Employer включает оценку компаний в рамках глобального опроса HR Best Practices. Данный опрос включает более 100 вопросов, охватывающих 600 практик развития персонала по 10 темам: стратегия в области талантов, кадровое планирование, привлечение талантов, адаптация, обучение и развитие, производительность, развитие лидерских качеств, управление карьерой и преемственностью, компенсация и льготы, культура.

Узбекско-британская компания «Бритиш Американ Тобакко Узбекистан» создана 22 ноября 1994 года как совместное предприятие с государственным участием. Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко» является одним из ведущих иностранных инвесторов в узбекской экономике с накопленным объемом прямых инвестиций порядка 400 млн долларов США. В 2019 году компания отмечает 25-летний юбилей своей производственно-хозяйственной деятельности в Узбекистане.

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