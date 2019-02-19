Со вторника в Узбекистане свободно открываются видеохостинг YouTube и социальная сеть ВКонтакте. Facebook открывается с перебоями и очень медленно.

Прямой доступ к трем популярным ресурсам был по неизвестной причине закрыт с сентября, но пользоваться ими можно было через VPN.

Официальных заявлений о причине недоступности сайтов не было, однако были попытки объяснить это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN).

Отметим, что министерства, хокимияты и другие государственные структуры, а также члены правительства и руководители госорганов в течение последних месяцев продолжали активно публиковать новости и заявления в Facebook и выкладывать видеоролики в YouTube.