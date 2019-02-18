Дождь и снег ожидаются в середине недели, ночью возможен мороз до -7 градусов, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Узгидромет.

19 февраля на большую часть территории Узбекистана с районов Туркменистана ожидается вынос теплой воздушной массы, лишь в северных районах ожидается заток влажной и холодной воздушной массы с районов Поволжья.

Осадков не ожидается, только в северных районах местами возможен снег. Температура ночью 0…+5, днем +8…+13 градусов тепла, по северу 0…+5.

20−21 февраля влажная и холодная воздушная масса с районов Поволжья окажет влияние на всю территорию республики.

20 февраля ожидаются дождь и снег, по северу и областям Ферганской долины без осадков. 21 февраля по республике без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами снег. Температура 20 февраля ночью и днем 0…+5, а 21 февраля ночью −5…0, днем 0…+5.

22−23 февраля холодная воздушная масса постепенно начнет отступать. В пятницу ночью температура опустится до −7…−2 градусов, днем +5…+10. В субботу ночью −3…+2 градуса, днем +7…+12.