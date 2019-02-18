Историческую ценность дома №45 на проспекте Амира Темура в Ташкенте, разговоры о планируемом сносе которого идут с лета 2017 года, определит специальная комиссия. Об этом «Газете.uz» сообщил в субботу представитель Министерства культуры Узбекистана Гиёсиддин Раджабов.

Комиссия из шести человек должна была начать проведение экспертизы в понедельник. В ее состав вошли представители Ташкентского архитектурно-строительного института, Академии художеств, Института искусствознания и Департамента культурного наследия Минкульта.

Заключение экспертизы о том, имеет ли здание историческую и архитектурную ценность, будет представлено Научно-экспертному совету Минкульта, который должен принять окончательное решение.

Гиёсиддин Раджабов отметил, что согласно декабрьскому постановлению президента, снос архитектурных памятников отныне может проводиться с разрешения Научно-экспертного совета.

Дом №45 был построен в 1927 году. Жильцы считают здание памятником архитектуры и выступают против его сноса.