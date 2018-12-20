Департамент культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана создается на базе Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия Минкульта, говорится в постановлении президента по реформированию сферы охраны материального культурного наследия от 19 декабря.

Основное отличие департамента от прежней структуры в том, что его решения являются обязательными для исполнения всеми органами государственного и хозяйственного управления, исполнительной власти на местах, а также гражданами.

Департамент определен уполномоченным учреждением в сфере охраны и использования объектов материального культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия. Начальник департамента получает должность заместителя министра культуры, назначается и освобождается от должности президентом страны.

Основные задачи департамента:

государственный контроль за соблюдением законодательства по охране и использованию объектов материального культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, музейных экспонатов и коллекций, а также культурных ценностей;

ведение государственного кадастра объектов материального культурного наследия, выявление, документирование и постановку на государственный учет объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, определение категорий и охранной зоны объектов недвижимого культурного наследия, а также обеспечение их рационального использования;

историко-культурная экспертиза и экспертиза проектно-сметной документации, ведение непрерывного научно-технического контроля за осуществлением работ по сохранению ценности и уникальности объектов материального культурного наследия без причинения им ущерба;

координация градостроительной и иной хозяйственной деятельности на территории особо охраняемых объектов историко-культурного и мирового культурного наследия с сохранением их своеобразия, историко-культурной среды и природного ландшафта;

контроль за ведением государственного каталога археологических предметов;

ведение государственного каталога национального музейного фонда, отчуждение экспонатов и коллекций из музейного фонда либо их передача другому музейному фонду и выдача разрешений на реализацию культурных ценностей и другие.

Теперь нормативно-правовые акты по объектам культурного наследия и генеральные планы населенных пунктов подлежат обязательному согласованию с департаментом.

При нем создается Научно-экспертный совет, состоящий из 11 ученых, имеющих научный, практический опыт в области истории, архитектуры и материального культурного наследия. С советом надлежит согласовывать проведение землеройных, землеустроительных, строительных, мелиоративных и других хозяйственных работ, работ по сохранению, а также проекты научных и научно-технических исследований на недвижимых объектах материального культурного наследия и в их охранных зонах.

Создается также внебюджетный Фонд культурного наследия департамента. Его средства будут расходоваться, в частности, на работы по охране и сохранению объектов культурного наследия, ведение государственного кадастра объектов материального культурного наследия, государственных каталогов археологических предметов и национального музейного фонда.

Постановлением Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник, Самаркандский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Хивинский государственный музей-заповедник «Ичан калъа» переименовываются соответственно в государственные музеи-заповедники «Бухара», «Самарканд» и «Ичан калъа».

В Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ферганской областях будет организованы соответственно государственные музеи-заповедники «Сармышсай», «Шахрисабз», «Термез» и «Коканд».

Документом установлено, что территории республики, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, считаются особо охраняемыми историко-культурными территориями, проекты запланированных на их территории работ по строительству и благоустройству подлежат обязательному согласованию с департаментом и Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный перечень недвижимых объектов материального культурного наследия, согласно постановлению, утверждается Кабинетом Министров.

Будет сформирован перечень организаций, специализирующихся на проведении работ по сохранению недвижимых объектов материального культурного наследия. Из этого перечня на конкурсной основе будут определяться организации, осуществляющие работы по сохранению за счет средств государственного бюджета.

Активные граждане в пределах своей махалли на добровольной основе могут стать общественными инспекторами по охране объектов материального культурного наследия. Их обращения о нарушениях законодательства подлежат обязательной проверке департаментом. В случае выявления административного правонарушения или преступления общественные инспекторы поощряются денежным вознаграждением.

Заместитель министра культуры Камола Акилова, комментируя документ для передачи «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24», отметила, что, в частности, реставрация материального культурного наследия — очень болезненная сфера в Узбекистане.