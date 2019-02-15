Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов ознакомил общественность с отчетом рабочей группы Генеральной прокуратуры о выявленных нарушениях в сфере строительства в городе, сообщила газета Zarnews («Самаркандский вестник»).

Установлено, что на 141 объектах Самарканда нарушены процедуры выделения земельных участков, технологии и порядок организации строительных работ.

«Тайные соглашения в сфере строительства, фальсификация документов и закрытость тендерных торгов привели к нарушениям законодательства в этой сфере и коррупции. Особенно пострадали некоторые объекты культурного наследия в исторической части города. Это стало причиной возражения ЮНЕСКО», — отметил хоким.

По его словам, впредь в области все строительные работы будут проводиться открыто. При строительстве объектов будут учтены мнения общественности, не будут допущены «личные интересы застройщиков, исполнительной власти и посредников-мошенников». Депутатам, журналистам и ученой группе будут представлены планы о строительстве новых объектов.

«В некоторых махаллях много старых домов, в некоторых нет канализации, дома находятся на тех дорогах, куда может хлынуть сель. Естественно, в таких местах будут проведены плановые строительные работы. Но при любых обстоятельствах памятники и здания будут под защитой», — заявил Эркинжон Турдимов.

Напомним, «Газета.uz» в июне писала о незаконных строительных работах в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО, и о нарушениях, совершаемых застройщиками. В декабре начался суд над бывшим хокимом Самаркандской области Туробжоном Джураевым. Сегодня Генпрокуратура сообщила о водворении под стражу руководителей одной из строительных компаний Самарканда.