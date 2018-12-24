Следственные мероприятия по уголовному делу в отношении бывшего хокима Самаркандской области Туробжона Джураева завершены. Об этом на пресс-конференции в понедельник в Ташкенте сообщила начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Сурайё Рахмонова.

По данным источников «Газеты.uz» в правоохранительных органах, дело передано в Ташкентский областной суд по уголовным делам.

Туробжон Джураев работал хокимом Самаркандской области с лета прошлого года. 13 июня он был освобожден от должности по обвинению в совершении преступных действий, сообщал телеканал «Узбекистан 24».

«В хокимияте действовала так называемая ставка за выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов и при распределении земельных участков предпринимателям области под строительство жилых объектов», — говорилось в передаче. Сообщалось, что Туробжон Джураев признал свою вину.

Представитель Генпрокуратуры ответила на вопрос о «двойных стандартах» касательно презумпции невиновности при освещении дел о взяточничестве учителей, врачей, директоров школ и высокопоставленных лиц. Если в первом случае дела освещаются детально с видеорепортажами об их задержании с признанием вины, то во втором — власти ограничиваются короткими заявлениями.

«Касательно случаев в социальной сфере, если обратите внимание, то такие дела освещаются подробно только при оперативных мероприятиях. Если посмотрите сайт Генпрокуратуры, то увидите подробные сообщения о более чем 10 резонансных делах с участием высокопоставленных лиц — дело Туробжона Джураева, должностных лиц Департамента торговли и ряд других дел. Мы не считаем правильным сравнивать их, говорить, что есть разница при рассмотрении дел должностных лиц и простых граждан», — отметила Сурайё Рахмонова.

По ее словам, Генпрокуратура выносит обвинение, что не означает, что задержанное лицо считается виновным. «Решение о виновности или невиновности принимает суд», — подчеркнула она.

Вместе с тем, Генеральная прокуратура отказалась комментировать информацию о задержании бывшего хокима Юнусабадского района Ташкента Бахтиёра Абдусаматова при получении взятки.

Экс-глава районной администрации был задержан в сентябре при получении взятки предположительно за выделение земельных участков.

«По данному факту Генеральная прокуратура ни одного официального заявления не сделала. Поэтому я считаю, что мы не будем комментировать этот вопрос. Поскольку официальных заявлений по поводу этого вопроса не было», — сказала Сурайё Рахманова.



