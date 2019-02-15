Прокуратура Самарканда возбудила уголовное дело в отношении руководства строительной компании «Афросиёб хосият бегим макони» и других лиц, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным надзорного органа, О. Раджабов учредил компанию «Афросиёб хосият бегим макони» и неофициально управлял ею, вступив в преступный сговор со своим сыном Р. Раджабовым, а также Ф. Файзиевым, Ш. Аблакуловым и другими лицами. Компания обещала трем гражданам Н. К., Ч. А. и Р. А. построить многоэтажный дом, не имея на это разрешения, а затем путем мошенничества присвоила их наличные деньги в размере 900 млн сумов.

11 февраля О. Раджабов, Р. Раджабов, Ф. Файзиев и Ш. Аблакулов были привлечены в качестве подозреваемых по пункту «а» части 4 статьи 168 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

13 февраля им предъявлены обвинения по пункту «а» части 4 статьи 168 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), статье 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг), пункту «а», «б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа). В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Напомним, «Газета.uz» в июне писала о незаконных строительных работах в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО, а также о нарушениях, совершаемых застройщиками. Рядом с архитектурными памятниками строились многоэтажные жилые дома, угрожающие историческим зданиям.

Через месяц хоким Самаркандской области Туробжон Джураев и его заместитель по вопросам строительства Уткир Абдуллаев были уволены и задержаны по подозрению в получении взяток при выдаче разрешений на застройку в историческом центре Самарканда.

Дом, построенный компанией «Афросиёб хосият бегим макони».

Как сообщало STV, в декабре 2016 года решением хокима «Афросиёб Хосият Бегим макони» получила разрешение на строительство двухэтажного торгово-бытового комплекса. Но вместо этого компания начала строить семиэтажное жилое здание, что неприемлемо в исторической части Самарканда. Квартиры в доме купили более 20 семей. После установления незаконности строительства дома, суд принял решение о сносе сооружения.